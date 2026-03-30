الجيش الإسرائيلي: استهدفنا 40 موقعا ومصنعا لإنتاج الأسلحة في طهران خلال 48 ساعة

أعلن الجيش الإسرائيلي، استهداف 40 موقعا ومصنعا لإنتاج الأسلحة في طهران خلال 48 ساعة، وفقا لنبأ عاجل عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”.

وكشف مصدر سياسي لصحيفة "الجمهورية" اللبنانية، أن إيران وجهت رسالة واضحة إلى واشنطن، مفادها أن أي تسوية يجب أن تشمل وقف الحرب الإسرائيلية على لبنان والدخول في المفاوضات.



وقال المصدر المطلع على الاتصالات الجارية حول ملف التفاوض، إن الرسالة مفادها أن أي تسوية يجب أن تشمل وقف الحرب الإسرائيلية على لبنان والدخول في المفاوضات، وإلا فإن طهران ستقدم على خطوة الفصل بين الولايات المتحدة وإسرائيل، أي الالتزام بهدنة واتفاق مع الأمريكيين مع بقاء إسرائيل هدفا للصواريخ الإيرانية.

وأوضح المصدر، أن المعطيات تتغير باستمرار مع دخول عوامل جديدة تؤثر على المفاوضات على الساحة الأم في إيران، وبالتالي على لبنان الذي وصفه بالملحق.