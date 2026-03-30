قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تركيب 28 كشافًا جديدًا وصيانة شاملة للإنارة العامة في بيلا بكفر الشيخ

صيانة أعمدة الكهرباء
صيانة أعمدة الكهرباء
محمود زيدان

 نفذت رئاسة مركز ومدينة بيلا بكفر الشيخ، حملة موسعة لصيانة ورفع كفاءة منظومة الإنارة العامة بالمدينة والقرى التابعة لها، شملت إصلاح أعطال أعمدة الإنارة، وتركيب كشافات جديدة، وصيانة الأسلاك المتهالكة، وذلك خلال 24 ساعة فقط، تنفيذًا لتوجيهات إبراهيم مكي بضرورة المتابعة المستمرة لمستوى الخدمات الأساسية والتعامل الفوري مع شكاوى المواطنين.

وجاءت الحملة في إطار خطة متكاملة تنفذها الوحدة المحلية بمركز ومدينة بيلا، برئاسة الدكتورة آمال بركات، لتحسين مستوى الإنارة بالشوارع والطرق الرئيسية والفرعية، خاصة بالمناطق التي شهدت شكاوى متكررة من ضعف الإضاءة أو وجود أعطال تؤثر على حركة المواطنين والمركبات خلال ساعات الليل.

وتابعت أعمال الحملة ميدانيًا رئيس مركز ومدينة بيلا، التي وجهت بسرعة الانتهاء من جميع أعمال الصيانة ورفع كفاءة الإنارة في مختلف القطاعات، مؤكدة أن ملف الإنارة العامة يأتي على رأس أولويات العمل اليومي لما يمثله من أهمية مباشرة في تحقيق الأمن والسلامة للمواطنين، وتيسير الحركة داخل المدينة والقرى.

وأسفرت الحملة عن تركيب 28 كشافًا جديدًا بعدد من القرى والمناطق التي كانت تعاني من نقص شديد في الإنارة منها طريق «السبارتة - المزعمط» بنطاق قرية الجرايدة، إلى جانب صيانة أعمدة الإنارة الموجودة بالفعل، وشد الأسلاك الموصلة للأعمدة،  وإصلاح الخلايا والمحولات الكهربائية وإعادة تأهيل بعض الخطوط الكهربائية التي تعرضت للتلف نتيجة تهالكها أو تأثرها بالعوامل الجوية بنطاق الوحدات القروية..

كما تضمنت الأعمال تغيير عدد من الأسلاك القديمة والمتهالكة التي كانت تمثل خطرًا مباشرًا على المواطنين، فضلًا عن إزالة الشدات والوصلات المخالفة التي تؤثر على كفاءة الشبكة الكهربائية وتتسبب في تكرار الأعطال، وذلك في إطار خطة تستهدف الحفاظ على كفاءة الشبكة ومنع حدوث أي أخطار أو انقطاعات مفاجئة.

وأكدت رئيس مدينة بيلا أن فرق الصيانة والطوارئ تعمل على مدار الساعة لرصد أي أعطال أو بلاغات تتعلق بالإنارة العامة، مشيرة إلى أن هناك توجيهات واضحة بالاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين وعدم ترك أي منطقة تعاني من ضعف أو انقطاع الإضاءة.

وأضافت أن الوحدة المحلية تواصل تنفيذ حملات يومية بجميع قرى المركز والمدينة، ليس فقط لإصلاح الأعطال، وإنما أيضًا لمراجعة كفاءة الأعمدة والكشافات بشكل دوري، والتأكد من سلامة الأسلاك، بما يضمن استدامة الخدمة وتحقيق أفضل مستوى من الأداء.

وأشارت إلى أن أعمال الإنارة ورفع كفاءة الشبكة تأتي بالتوازي مع خطة أوسع تنفذها رئاسة المدينة لتحسين مستوى الخدمات العامة داخل مركز ومدينة بيلا، تشمل رفع كفاءة النظافة، وتمهيد الطرق، ومتابعة المرافق، بالمدينة وقري المركز ، بما يحقق رضا المواطنين ويرفع من مستوى جودة الحياة داخل المدينة والقرى التابعة لها.

وفي سياق متصل، جددت الوحدة المحلية بمركز ومدينة بيلا، دعوتها للمواطنين بسرعة الإبلاغ عن أي أعطال أو مشكلات تتعلق بالإنارة أو أي قطاع خدمي آخر، من خلال الخط الساخن 0473605500، والذي تم تخصيصه لتلقي الشكاوى والبلاغات على مدار 24 ساعة، والعمل على فحصها والتعامل معها بشكل فوري.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترشيحاتنا

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

منال الشرقاوي

د. آية الهنداوي

بالصور

سبب خفي يضاعف فاتورة الكهرباء بدون ما تعرف
سبب خفي يضاعف فاتورة الكهرباء بدون ما تعرف
سبب خفي يضاعف فاتورة الكهرباء بدون ما تعرف

«جسمك بيتلخبط فجأة».. ماذا يحدث لجسمك عند تقلب الطقس؟
«جسمك بيتلخبط فجأة».. ماذا يحدث لجسمك عند تقلب الطقس؟
«جسمك بيتلخبط فجأة».. ماذا يحدث لجسمك عند تقلب الطقس؟

فاطمة كشري
فاطمة كشري
فاطمة كشري

«برد ولا حر؟».. مفاجأة في درجات الحرارة خلال 48 ساعة نصائح إلتزم بها
«برد ولا حر؟».. مفاجأة في درجات الحرارة خلال 48 ساعة نصائح إلتزم بها
«برد ولا حر؟».. مفاجأة في درجات الحرارة خلال 48 ساعة نصائح إلتزم بها

فيديو

عمر كمال ومحمود الليثي

عبد الحليم حافظ

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: سماء النزاعات.. حين تبتلع السياسة أجنحة المعارض الدولية في المنطقة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: حكاية نرجس ومأزق النهاية المعروفة

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: إذا سقطت إيران... زلزال سياسي يهز الشرق الأوسط

منى أحمد

كريمة أبو العينين

المزيد