كوناتي في الصدارة.. أغلى لاعبي الدوري الإنجليزي المنتهية عقودهم صيف 2026

مع اقتراب نهاية موسم 2025-2026، تتجه الأنظار نحو سوق الانتقالات الصيفي، الذي يُتوقع أن يشهد تحركات قوية، خاصة مع اقتراب انتهاء عقود عدد من أبرز نجوم الدوري الإنجليزي الممتاز. وتفتح هذه الوضعية الباب أمام الأندية للتعاقد مع لاعبين مميزين في صفقات انتقال حر، ما يزيد من حدة المنافسة خارج الملعب.

ويتصدر القائمة المدافع الفرنسي إبراهيما كوناتي، نجم ليفربول، الذي ينتهي عقده في 30 يونيو 2026، وسط تكهنات متزايدة بشأن مستقبله وإمكانية رحيله عن ملعب "آنفيلد"، في ظل اهتمام عدد من الأندية الكبرى بالحصول على خدماته.

ووفقًا لبيانات موقع Transfermarkt، يتصدر كوناتي قائمة أعلى اللاعبين قيمة سوقية بين من تنتهي عقودهم هذا الصيف، حيث تُقدر قيمته بنحو 50 مليون يورو.

قائمة أبرز اللاعبين المنتهية عقودهم

تشهد القائمة مجموعة من الأسماء البارزة في أندية القمة، وجاءت كالتالي:

إبراهيما كوناتي – ليفربول – 50 مليون يورو

بيرناردو سيلفا – مانشستر سيتي – 27 مليون يورو

هاري ويلسون – فولهام – 25 مليون يورو

ماركو سينسي – بورنموث – 22 مليون يورو

رايان سيسيجنون – فولهام – 20 مليون يورو

جون ستونز – مانشستر سيتي – 15 مليون يورو

ريكو هنري – برينتفورد – 15 مليون يورو

إيف بيسوما – توتنهام هوتسبير – 12 مليون يورو

دايتشي كامادا – كريستال بالاس – 12 مليون يورو

ماتياس ينسن – برينتفورد – 12 مليون يورو

سوق انتقالات ساخن في الأفق

تشير هذه القائمة إلى صيف استثنائي منتظر في الدوري الإنجليزي، حيث قد تستغل الأندية الكبرى هذه الفرص للتعاقد مع لاعبين أصحاب خبرات كبيرة دون دفع رسوم انتقال، وهو ما يمنحها مرونة مالية أكبر.

كما أن بعض هؤلاء اللاعبين قد يدخلون في مفاوضات لتجديد عقودهم مع أنديتهم الحالية، في ظل رغبة الأندية في الحفاظ على نجومها وتفادي رحيلهم مجانًا.