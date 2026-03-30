هل يجوز إخراج الزكاة على مبلغ مالي؟.. أمين الفتوى يجيب
تأثرت بسبب الحرب.. خبير: إنتاج السعودية من البترول انخفض من 11 لـ 7 ملايين برميل
الاتحاد السكندري يفوز على الزمالك في كرة السلة ويصل إلى نهائي الدوري لمواجهة الأهلي
البيت الأبيض: ترامب يرغب في تحميل الدول العربية تكاليف الحرب ضد إيران
الخارجية الإيرانية: لم نُجر أي مفاوضات مع الولايات المتحدة خلال 31 يوما من الحرب
حافظ سلماي: المحلات تمثل 8% من حجم استهلاك الكهرباء.. فيديو
إختبارت ودية صعبة لـ 6 منتخبات عربية قبل المونديال
الأهلي يهزم المصرية للاتصالات ويواجه الاتحاد السكندري في نهائي دوري سوبر السلة
توازنه اختل.. مصرع يمني الجنسية سقط من الطابق الثامن في عقار بالدقي
قبل 39 عاما.. ترامب يرسم سيناريو الحرب مع إيران والسيطرة على ثرواتها
انهيار جزئي بمنزل سكني من ثلاثة طوابق بالمحلة دون إصابات| صور
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

كوناتي في الصدارة.. أغلى لاعبي الدوري الإنجليزي المنتهية عقودهم صيف 2026

كوناتي في الصدارة.. أغلى لاعبي الدوري الإنجليزي المنتهية عقودهم صيف 2026
كوناتي في الصدارة.. أغلى لاعبي الدوري الإنجليزي المنتهية عقودهم صيف 2026
ولاء خنيزي

مع اقتراب نهاية موسم 2025-2026، تتجه الأنظار نحو سوق الانتقالات الصيفي، الذي يُتوقع أن يشهد تحركات قوية، خاصة مع اقتراب انتهاء عقود عدد من أبرز نجوم الدوري الإنجليزي الممتاز. وتفتح هذه الوضعية الباب أمام الأندية للتعاقد مع لاعبين مميزين في صفقات انتقال حر، ما يزيد من حدة المنافسة خارج الملعب.

ويتصدر القائمة المدافع الفرنسي إبراهيما كوناتي، نجم ليفربول، الذي ينتهي عقده في 30 يونيو 2026، وسط تكهنات متزايدة بشأن مستقبله وإمكانية رحيله عن ملعب "آنفيلد"، في ظل اهتمام عدد من الأندية الكبرى بالحصول على خدماته.

ووفقًا لبيانات موقع Transfermarkt، يتصدر كوناتي قائمة أعلى اللاعبين قيمة سوقية بين من تنتهي عقودهم هذا الصيف، حيث تُقدر قيمته بنحو 50 مليون يورو.

قائمة أبرز اللاعبين المنتهية عقودهم

تشهد القائمة مجموعة من الأسماء البارزة في أندية القمة، وجاءت كالتالي:

  • إبراهيما كوناتي – ليفربول – 50 مليون يورو
  • بيرناردو سيلفا – مانشستر سيتي – 27 مليون يورو
  • هاري ويلسون – فولهام – 25 مليون يورو
  • ماركو سينسي – بورنموث – 22 مليون يورو
  • رايان سيسيجنون – فولهام – 20 مليون يورو
  • جون ستونز – مانشستر سيتي – 15 مليون يورو
  • ريكو هنري – برينتفورد – 15 مليون يورو
  • إيف بيسوما – توتنهام هوتسبير – 12 مليون يورو
  • دايتشي كامادا – كريستال بالاس – 12 مليون يورو
  • ماتياس ينسن – برينتفورد – 12 مليون يورو

سوق انتقالات ساخن في الأفق

تشير هذه القائمة إلى صيف استثنائي منتظر في الدوري الإنجليزي، حيث قد تستغل الأندية الكبرى هذه الفرص للتعاقد مع لاعبين أصحاب خبرات كبيرة دون دفع رسوم انتقال، وهو ما يمنحها مرونة مالية أكبر.

كما أن بعض هؤلاء اللاعبين قد يدخلون في مفاوضات لتجديد عقودهم مع أنديتهم الحالية، في ظل رغبة الأندية في الحفاظ على نجومها وتفادي رحيلهم مجانًا.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعطيل الدراسة في المدارس

هل سيتم تعطيل الدراسة في المدارس الأربعاء والخميس بسبب الأمطار؟|توضيح عاجل الآن

هل الأربعاء والخميس إجازة للحكومة والقطاع الخاص بسبب السيول والأمطار الغزيرة؟

هل الأربعاء والخميس إجازة للحكومة والقطاع الخاص بسبب السيول والأمطار الغزيرة؟

التدخين

تحذير عاجل من وزارة الصحة عن نوع سجائر منتشر بالأسواق

مفاجأة كبرى خلال ساعات.. موعد رفع المرتبات وتطبيق الحد الأدنى للأجور الجديد 2026

مفاجأة كبرى خلال ساعات.. موعد رفع المرتبات وتطبيق الحد الأدنى للأجور الجديد 2026

وزير التربية والتعليم

بيان عاجل من التعليم لتوضيح حقيقة تعطيل الدراسة في المدارس الأربعاء والخميس

حقيقة تعطيل الدراسة الأربعاء والخميس

حقيقة تعطيل الدراسة الأربعاء والخميس في المدارس بسبب الأمطار .. التعليم توضح

حالة الطقس غداً

72 ساعة خطيرة.. هل غدا إجازة بسبب موجة الطقس العنيفة القادمة؟

امطار

بسبب أمطار الأحد .. ترحيل مواعيد امتحانات طلاب القاهرة إلى هذه الأيام

ترشيحاتنا

مارك كوكوريلا

كوكوريلا يؤكد صعوبة مواجهة مصر ويتحدث عن مستقبله مع برشلونة

منتخب اسبانيا

15 معلومه عن المنتخب الاسباني قبل صدام الفراعنه في برشلونة

الاهلي والزمالك

الأهلي يتوج بطلًا لدوري السوبر الممتاز لآنسات الطائرة على حساب الزمالك

بالصور

افصل الجهاز فورًا.. سبب خفي يضاعف فاتورة الكهرباء بدون ما تعرف

سبب خفي يضاعف فاتورة الكهرباء بدون ما تعرف
سبب خفي يضاعف فاتورة الكهرباء بدون ما تعرف
سبب خفي يضاعف فاتورة الكهرباء بدون ما تعرف

جسمك بيتلخبط فجأة.. ماذا يحدث لجسمك عند تقلب الطقس؟

«جسمك بيتلخبط فجأة».. ماذا يحدث لجسمك عند تقلب الطقس؟
«جسمك بيتلخبط فجأة».. ماذا يحدث لجسمك عند تقلب الطقس؟
«جسمك بيتلخبط فجأة».. ماذا يحدث لجسمك عند تقلب الطقس؟

أهالي شبرا يودعون فاطمة كشري في عزاءها مع غياب النجوم.. فيديو

فاطمة كشري
فاطمة كشري
فاطمة كشري

برد ولا حر؟.. مفاجأة في درجات الحرارة خلال 48 ساعة... نصائح التزم بها

«برد ولا حر؟».. مفاجأة في درجات الحرارة خلال 48 ساعة نصائح إلتزم بها
«برد ولا حر؟».. مفاجأة في درجات الحرارة خلال 48 ساعة نصائح إلتزم بها
«برد ولا حر؟».. مفاجأة في درجات الحرارة خلال 48 ساعة نصائح إلتزم بها

فيديو

عمر كمال ومحمود الليثي

بعد نجاحات سابقة.. محمود الليثي وعمر كمال يطرحان دويتو بشوات البلد .. فيديو

عبد الحليم حافظ

في ذكراه.. ماذا قال عبد الحليم حافظ عن محمود الخطيب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: سماء النزاعات.. حين تبتلع السياسة أجنحة المعارض الدولية في المنطقة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: حكاية نرجس ومأزق النهاية المعروفة

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: إذا سقطت إيران... زلزال سياسي يهز الشرق الأوسط

منى أحمد

منى أحمد تكتب: ماذا بعد

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: ‏لا للملوك

المزيد