رئيس المجلس التصديري للطباعة يعلن مشاركة 15 شركة من القطاع بمعرض ليبيا فود لنمو الصادرات

أعلن المهندس نديم إلياس، رئيس المجلس التصديري لصناعات الطباعة والتغليف، المشاركة في فعاليات معرض "ليبيا فود" في نسخته السابعة، المقام في أرض معرض طرابلس الدولي، وذلك خلال الفترة من 29 مارس وحتى 1 أبريل 2026، بمشاركة واسعة من الشركات العاملة في قطاعي الصناعات الغذائية والطباعة والتغليف.

وأوضح إلياس في تصريحات صحفية اليوم، أن المعرض يمثل منصة مهمة تجمع تحت سقف واحد كبار المصنعين والمصدرين، ويقام بالتعاون مع شركة إكسبو جروب والهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات، بما يسهم في فتح قنوات تواصل مباشرة مع السوق الليبي وتعزيز فرص الشراكات التجارية والاستثمارية.

وأشار إلى أن المجلس يشارك في فعاليات المعرض من خلال 15 شركة من كبرى الشركات المصرية العاملة في قطاع الطباعة والتغليف.

وأكد رئيس المجلس التصديري، أن السوق الليبي يعد أحد أهم الأسواق الاستراتيجية للصادرات المصرية في هذا القطاع، لافتًا إلى أن صادرات مصر من الطباعة والتغليف والورق إلى ليبيا سجلت نحو 108 مليون دولار خلال عام 2025، لتتصدر ليبيا قائمة الدول المستوردة من هذا القطاع.

وأضاف أن المشاركة المصرية المكثفة في معرض ليبيا فود تعكس حرص الشركات على التوسع في الأسواق الإقليمية، خاصة في ظل الفرص الواعدة التي يوفرها السوق الليبي، مشددًا على أن المجلس يستهدف من خلال هذه المشاركة دعم تنافسية المنتج المصري وزيادة معدلات التصدير خلال الفترة المقبلة.