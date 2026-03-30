لترشيد الاستهلاك.. خفض الإنارة العامة وفصل اللوحات الإعلانية بكفر الشيخ

بدأت الوحدات المحلية بمراكز ومدن كفر الشيخ، في إجراءات تنفيذ خطة شاملة لترشيد استهلاك الكهرباء وخفض الإنارة العامة وفصل جميع اللوحات الإعلانية.

جاء ذلك تنفيذا لقرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء رقم 909 لسنة 2026 وتوجيهات المهندس إبراهيم مكي محافظ كفر الشيخ.

وفي سياق متصل، وجه جمال ساطور رئيس مركز ومدينة دسوق قسم الإنارة العامة بتنفيذ توجيهات الدولة بشأن ترشيد استهلاك الكهرباء بكافة أنحاء المركز والمدينة والقيام بحملة مكبرة لتخفيض الإنارة العامة وفصل جميع اللوحات الإعلانية لترشيد الاستهلاك.

وأكد رئيس مدينة دسوق أن الخطة تستهدف تقليل شدة إنارة الطرق وترشيد استخدام الكهرباء في اللوحات الإعلانية، بما يسهم في خفض الاستهلاك وتحقيق كفاءة أكبر في استخدام الطاقة. بحضور قسم الكهرباء، أيمن غانم مسؤول قسم الكهرباء وفريق العمل المعاون لهم تحت إشراف المهندسة ترك عبد الفتاح.