بمرتبات 7 آلاف جنيه.. 560 فرصة عمل بـشركة للملابس الجاهزة بالسويس

أعلنت وزارة العمل، من خلال مديرية عمل السويس، عن توفير 560 فرصة عمل جديدة لدى شركة للملابس الجاهزة. وتأتي هذه الخطوة لفتح آفاق التوظيف أمام أبناء محافظات السويس، الإسماعيلية، والشرقية.

أوضحت الوزارة أن الفرص المتاحة تشمل مجموعة متنوعة من التخصصات الفنية والإشرافية، وهي كالتالي، 400 عامل خياطة: (تشمل تخصصات أورلية، سنجر، أوفر، وجوكر) من الجنسين، 50 عامل مكوى: من الجنسين، 50 عامل جودة: من الجنسين، 50 عامل فحص: من الجنسين، 10 مشرفين خطوط: من الجنسين.

كشفت الوزارة أن الرواتب المقدمة للمقبولين تبدأ من 7000 جنيه مصري، مما يعكس حرص الوزارة على ضمان دخل مادي مناسب يتواكب مع متطلبات المعيشة.

ودعت الوزارة الراغبين في الالتحاق بهذه الوظائف من سكان المحافظات الثلاث المذكورة، سرعة التسجيل عبر الرابط الإلكتروني المخصص للتقديم: https://forms.gle/Z95LjbcnoLmZgoei6

تأتي هذه المبادرة ضمن سلسلة من ملتقيات التوظيف والفرص التي تنسقها مديريات العمل بالمحافظات مع القطاع الخاص، لضمان توفير بيئة عمل آمنة وحقوق تأمينية كاملة للعاملين، تماشياً مع رؤية مصر 2030 لتمكين الشباب وتعزيز التنمية الاقتصادية.