طرق جنوب سيناء تواصل تطوير شرايين رأس سدر.. وإنجاز المرحلة الأخيرة من «الحارة البطيئة» بأبو صويرة

تواصل مديرية الطرق والنقل بمحافظة جنوب سيناء تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2025/2026 بمدينة رأس سدر،

تنفيذًا لتوجيهات اللواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء، بضرورة المتابعة المستمرة لكافة المشروعات الجاري تنفيذها بالمحافظة، والعمل على رفع كفاءة شبكة الطرق وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأجرت مديرية الطرق برئاسة المهندس رضا أحمد محمد ، بالتعاون مع معمل ضبط الجودة، اختبارات الفرصة الخاصة بالمرحلة الثالثة والأخيرة من مشروع استكمال رصف الحارة البطيئة بقرية أبو صويرة التابعة لمدينة رأس سدر، وذلك ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية الجارية، تمهيدًا للانتهاء من الأعمال وفق الجدول الزمني المحدد.

وتأتي هذه الأعمال في إطار جهود المحافظة لتلبية مطالب النواب واحتياجات الأهالي، إلى جانب تطوير المنطقة والحد من الحوادث المتكررة، بما يسهم في تحقيق المرورية ورفع معدلات السلامة والأمان على الطريق.

وأكدت مديرية الطرق استمرار أعمال المتابعة الميدانية لمختلف مراحل التنفيذ، مع الالتزام الكامل بالمواصفات الفنية والمعايير الهندسية المعتمدة، لضمان سرعة إنجاز المشروع بأعلى مستويات الجودة والكفاءة، بما يدعم جهود التنمية بمدينة رأس سدر ويعزز البنية التحتية بالمحافظة.