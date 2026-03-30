تفاصيل مصرع 3 شباب من قرية واحدة في الدقهلية

وسط حزن كبير بين الاهالي على فراق 3 شباب من خيرة شباب القرية .. شيع أهالى قرية كفر شريف التابعة لمركز شربين بمحافظة الدقهلية جثامين ثلاثة شباب لقوا مصرعهم إثر حادث أليم مساء أمس على طريق الطلمبات إثر دهس سيارة نقل لسيارة ملاكى كانوا بها .

صلاة الجنازة

اقيمت صلاة الجنازة عليهم وسط حاله من الحزن والبكاء على رحيل ثلاثة من خيرة الشباب، ووصلت الجثامين الثلاثة وراء بعضها البعض فى مشهد جنائزى مهيب، حيث خرجت القرية كلها لتوديعهم وتم دفنهم بمقابر عائلتهم بقريتهم.

مصرع 3 شباب

ولقى كل من أحمد محمود حامد 22 عاما ؛ عمر هانى عبدالهادي 22 عاما وعلى سعد على عبداللطيف 20 عاما وجميعهم مقيمى كفر شريف شربين مصرعهم إثر وقوع حادث تصادم على طريق طريق الطلمبات كفر الغاب بمحافظة الدقهلية.

إخطار الجهات الأمنية

تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكى و سيارة نقل على طريق الطلمبات .

انتقل ضباط المباحث وسيارات الاسعاف الى مكان الحادث وتبين مصرع 3,أشخاص حيث لقوا مصرعهم فى الحال

تم انتشال جثث الضحايا من داخل السيارة وتم نقل الجثث إلى مستشفى جمصه وتحرر محضر بالواقعة.