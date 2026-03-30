ترامب يدرس خيارات عسكرية "عالية المخاطر" لمصادرة اليورانيوم الإيراني

ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، اليوم الاثنين نقلا عن مسؤولين أمريكيين أن الرئيس دونالد ترامب يدرس مقترحا لعملية عسكرية في إيران تستهدف استخراج ومصادرة نحو 1000 رطل من اليورانيوم.
وأوضحت الصحيفة، وفقا للمسؤولين، أن العملية تتسم بالتعقيد والخطورة البالغة، إذ قد تتطلب توغلا بريا وبقاء القوات الأمريكية داخل الأراضي الإيرانية لعدة أيام أو أكثر.
وأشارت المصادر إلى أن ترامب لم يتخذ بعد قرارا نهائيا بشأن إعطاء "الضوء الأخضر" للتنفيذ، حيث يعكف حاليا على موازنة المكاسب الاستراتيجية مقابل التهديدات المحتملة التي قد تواجه الجنود ميدانيا.
ويتمثل الهدف الرئيسي لهذه الخطوة في تقويض قدرة طهران على امتلاك سلاح نووي بشكل نهائي.
وتأتي هذه التحركات في وقت يواصل فيه الرئيس الأمريكي الضغط على مستشاريه لفرض شروط صارمة، تلزم إيران بالتخلي عن مخزونها النووي كشرط أساسي لإنهاء الصراع، وهو ما يفتح الباب أمام احتمالات تصعيد ميداني غير مسبوق في المنطقة.