لامس أجزاء حساسة من جسدها.. طالبة تتهم شابا بالتحرش بها في ميكروباص أكتوبر

ألقت الاجهزة الامنية بالجيزة القبض على مصمم جرافيك بتهمة التحرش بطالبة داخل سيارة ميكروباص بمدينة 6 أكتوبر.

تلقى قسم شرطة أكتوبر بلاغا من طالبة بتعرضها للتحرش داخل سيارة ميكروباص، وأشارت التحريات أن المجني عليها في العشرينات من عمرها أفادت أنها أثناء استقلالها ميكروباص للعودة لمنزلها قام أحد الركاب بجوارها بملامسة أجزاء حساسة من جسدها وأدلت بأوصافه.

نجحت مباحث الجيزة في تحديد هوية الشاب ونجحت في إلقاء القبض عليه وتبين أنه مصمم جرافيك، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيق.