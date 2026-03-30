مصرع شخص وإصابة آخر في انقلاب سيارة نقل بالوادي الجديد

لقي شخص مصرعه، فيما أصيب آخر بجروح متفرقة، إثر وقوع حادث مروري اليوم الإثنين، بمركز باريس التابع لمحافظة الوادي الجديد.

انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف فورا إلى موقع البلاغ لتقديم الدعم اللازم ونقل الضحايا لمستشفى الخارجة التخصصي.

تلقى اللواء وليد منصور، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول جثة ومصاب نتيجة وقوع حادث مروري إلى مستشفى الخارجة التخصصي.

بالانتقال والفحص، تبين انقلاب سيارة "ربع نقل" أثناء سيرها على طريق "باريس – الأقصر"، وتحديدًا في المنطقة الواقعة ما بين الكيلو 55 والكيلو 110 من الطريق، مما أدى إلى وقوع الوفاة والإصابة.

أسفر الحادث عن مصرع محمود عبد المحسن عبد الحافظ، البالغ من العمر 43 عامًا، والمقيم بحي المشارع بمدينة الخارجة التابعة لمحافظة الوادي الجديد.

كما جرى تسجيل إصابة الشاب إبراهيم سيد صابر، 21 عامًا، المقيم بمحافظة قنا، والذي كان مرافقًا للمتوفى في السيارة.