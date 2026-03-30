أكبر صدمة منذ 2022 .. ارتفاع أسعار البنزين في الولايات المتحدة

ارتفع متوسط ​​سعر البنزين في الولايات المتحدة بمقدار سنت واحد ليصل إلى 3.99 دولار، وفقًا لجمعية السيارات الأمريكية (AAA)، وهو أعلى مستوى له منذ عام 2022، ولكنه لا يزال أقل بقليل من المستوى القياسي البالغ 4 دولارات.

ويُعدّ هذا الارتفاع بمقدار سنت واحد أكبر تغيير في الأسعار خلال الأسبوع الماضي، بحسب ما أفادت به شبكة سي إن إن الإخبارية الأمريكية.

وكانت الزيادات الطفيفة، صعودًا وهبوطًا، قد أبقت السعر عند 3.98 دولار للجالون منذ يوم الثلاثاء الماضي عند تقريبه لأقرب سنت، لكن الزيادات الأكبر بكثير في معظم الأيام منذ بدء الحرب في إيران رفعت الأسعار بمقدار 1.01 دولار منذ بدء القتال في إيران في 28 فبراير.

وكانت الزيادات الشهرية الأخيرة، التي بلغت حوالي دولار واحد للجالون، أكبر من أي زيادة خلال 30 يومًا أعقبت إعصار كاترينا عام 2005 أو العقوبات المفروضة على روسيا بعد غزوها لأوكرانيا عام 2022.

وقد أوصلت هذه الزيادة الأخيرة الأسعار في نهاية المطاف إلى مستوى قياسي بلغ 5.02 دولار.

قد تشهد الأسعار ارتفاعات أكبر في الأيام المقبلة.

ارتفعت أسعار العقود الآجلة للنفط الخام والبنزين في تعاملات صباح الاثنين، بعد أن استقرت أسعار العقود الآجلة للنفط يوم الجمعة عند أعلى مستوياتها منذ عام 2022.