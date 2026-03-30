مرأة ومنوعات

صداع مش بيروح؟ متى يتحول لجرس إنذار يستدعي العلاج فورا

أسماء عبد الحفيظ

يعاني كثيرون من الصداع بشكل متكرر، لكن عندما يصبح الصداع مستمرًا ولا يستجيب للمسكنات، فهنا يجب التوقف والانتباه، لأن الأمر قد يكون أكثر من مجرد إرهاق عادي.

 أسباب شائعة لصداع لا يختفي

الصداع المستمر قد يكون له أسباب بسيطة، لكنه أحيانًا يرتبط بمشكلات صحية تحتاج تدخلًا طبيًا، ومن أبرزها:

  • التوتر والضغط النفسي: من أكثر الأسباب انتشارًا
  • قلة النوم أو اضطرابه
  • الجفاف وعدم شرب ماء كافٍ
  • الإفراط في استخدام الهاتف أو الشاشات
  • مشاكل في النظر
  • الجيوب الأنفية
  • ارتفاع ضغط الدم
  • الإفراط في المسكنات (يسبب صداع ارتدادي)

 علامات خطر لا تتجاهلها

إذا كان الصداع لديك مصحوبًا بأي من هذه الأعراض، يجب التوجه للطبيب فورًا:

  • صداع شديد مفاجئ “أسوأ صداع في حياتك”
  • تشوش في الرؤية أو ازدواجها
  • قيء مستمر
  • تنميل أو ضعف في أحد الأطراف
  • صعوبة في الكلام أو التركيز
  • ارتفاع شديد في الحرارة
  • صداع بعد إصابة في الرأس

 متى تحتاج علاج فعلي؟

إذا استمر الصداع لأكثر من:

  • 3 أيام متواصلة
  • أو يتكرر بشكل شبه يومي
  • أو لا يتحسن مع المسكنات العادية

فهنا يجب عمل فحص طبي لمعرفة السبب، وقد يطلب الطبيب:

  • تحليل دم
  • قياس ضغط
  • فحص نظر
  • أشعة (لو لزم الأمر)أنواع صداع تحتاج تشخيص
  • الصداع النصفي ألم نابض + حساسية للضوء
  • صداع التوتر: ضغط حول الرأس
  • صداع الجيوب الأنفية: مع احتقان وزكام
  • صداع بسبب مشاكل الرقبة

 ماذا تفعل الآن؟

  • اشرب ماء بكثرة
  • حاول تنام كويس
  • ابعد عن الموبايل شوية
  • خذ مسكن بسيط (لو مش عندك مانع صحي)
  • راقب الأعراض
