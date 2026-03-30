برلمانية: المسرح صناعة ثقافية مهمة.. ونحتاج توثيق العروض للحفاظ على الذاكرة الفنية

أكدت إنجي أنور، وكيل لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، أن المسرح صناعة ثقافية مهمة، قائلة: وهو استثمار في الإنسان وبنائه الفكري والنفسي.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، أثناء عرض الدكتورة جيهان زكي، وزيرة الثقافة، خطة عمل الفترة المقبلة.

وقالت النائبة: لا ينشط فكر متطرف أو فكر ظلامي في مجتمع ينشط فيه فن المسرح الحر، مشيرة إلى الإشكاليات الكبيرة التي يتعرض لها المسرح من بداياته.

وطالبت وكيل لجنة الإعلام بمجلس النواب، بكشف خطة وزارة الثقافة ورؤيتها بشأن مشكلات المسرح المصري المعاصر.

واقترحت النائبة إنجي انور، توثيق العروض المسرحية من أجل الحفاظ على الذاكرة الفنية، وبما يتيح تسويق المنتج المصور مسجلا.