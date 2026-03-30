قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كأس عاصمة مصر| تعادل إيجابي بين المقاولون وزد في الشوط الأول
حقيقة تعطيل الدراسة الأربعاء والخميس|التعليم: ننسق مع "الأرصاد الجوية" لإتخاذ القرار المناسب
نزل 600 جنيه من القمة.. الذهب يتراجع فجأة وهذا ثمن عيار 21
البيت الأبيض: إيران توافق جزئيا على اتفاق مع واشنطن.. وترامب يضغط لإنهاء الأزمة قبل 6 أبريل
أحمد موسى: رسائل الرئيس السيسي لترامب لإنهاء الحرب من أجل إنقاذ البشرية
بيان عاجل من التعليم لتوضيح حقيقة تعطيل الدراسة في المدارس الأربعاء والخميس
نقيب الزراعيين يحذر من نقص الغذاء عالميًا بسبب تراجع إنتاج الأسمدة 20%
قناة أمريكية: وجود "المارينز" بالشرق الأوسط يمنح ترامب خيارات بديلة ضد إيران
أمطار رعدية ورياح في هذه المحافظات.. الأرصاد الجوية تكشف حالة طقس الساعات المقبلة
منتخب مصر للشباب مواليد 2007 يختتم تدريباته استعداداً لمواجهة الجزائر ودياً
احمد موسى يكشف حقيقة انتشار الالتهاب السحائي في مصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

الشيوخ يبحث طلب الحمامصي بشأن كشف ثغرات قانون المواريث الأحد المقبل

النائب أحمد سمير حامد الحمامصي
النائب أحمد سمير حامد الحمامصي
حسن رضوان

تستعد اللجنة المشتركة من الشئون الدستورية والتشريعية وحقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار حسني عبد اللطيف، لعقد اجتماع مشترك  لمناقشة طلب النائب أحمد سمير حامد الحمامصي بشأن دراسة الأثر التشريعي لقانون المواريث.

ومن المقرر أن يُعقد الاجتماع عقب الجلسة العامة يوم الأحد الموافق 5 أبريل 2026، بمقر اللجنة، حيث يستهدف مناقشة مدى فعالية تطبيق القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث، بعد تعديله بالقانون رقم 219 لسنة 2017، والوقوف على التحديات العملية المرتبطة بتنفيذه.


وكان النائب أحمد الحمامصي، عضو لجنة الإسكان والقيم بمجلس الشيوخ وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب الجبهة الوطنية، أعلن تقدمه بدراسة الأثر التشريعي لتعديل أحكام القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث، والمعدل بالقانون رقم 219 لسنة 2017، في إطار دعم إنفاذ القانون وحماية الحقوق القانونية للإناث.

وأكد الحمامصي أن مجلس الشيوخ وافق على إحالة الدراسة إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لمناقشتها، تمهيدًا لرصد أوجه القصور في التطبيق العملي للنصوص القانونية، مقترحا حلولا تشريعية وإجرائية تعزز العدالة وتضمن حماية فعالة للحقوق.

وأوضح النائب أن المذكرة الإيضاحية للدراسة رصدت تعديات متكررة على حقوق الإناث في الميراث، لا سيما الميراث العقاري، رغم وضوح النصوص الدستورية والتشريعية التي تكفل المساواة وحماية الملكية الخاصة، مشيرًا إلى أن الواقع العملي يكشف عن ممارسات ممنهجة تشمل الامتناع عن التسليم، والمماطلة الإجرائية، واستغلال الثغرات القانونية، إلى جانب الضغوط الاجتماعية والأسرية، بما يؤدي في كثير من الحالات إلى حرمان فعلي أو تنازل قسري.

وشدد الحمامصي على أن خطورة الظاهرة تتضاعف في النزاعات المتعلقة بالعقارات، حيث تتداخل الأعراف الاجتماعية مع بطء الإجراءات القانونية، وهو ما يضع النساء في موقع الطرف الأضعف، رغم تمتعهن بحق قانوني ثابت.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن دراسة الأثر التشريعي تستهدف سد الفجوة بين النص القانوني والتطبيق العملي، وتحويل القواعد القانونية من مجرد إقرار نظري للحقوق إلى أدوات حقيقية للإنصاف والعدالة، مؤكدًا أن الدراسة لا تمس الأحكام الشرعية، وإنما تركز على تقييم فاعلية آليات التنفيذ والحماية الإجرائية القائمة.

واختتم النائب تصريحاته بالتأكيد على أن مناقشة هذا الملف تحت قبة مجلس الشيوخ تأتي في إطار الدور الدستوري للمجلس في دعم العدالة الاجتماعية، وتعزيز حماية الحقوق، خاصة حقوق الإناث التي كفلها الدستور والقانون.

مجلس الشيوخ المستشار حسني عبد اللطيف اللجنة المشتركة الشئون الدستورية والتشريعية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعطيل الدراسة في المدارس

هل سيتم تعطيل الدراسة في المدارس الأربعاء والخميس بسبب الأمطار؟|توضيح عاجل الآن

التدخين

تحذير عاجل من وزارة الصحة عن نوع سجائر منتشر بالأسواق

حقيقة تعطيل الدراسة الأربعاء والخميس

حقيقة تعطيل الدراسة الأربعاء والخميس في المدارس بسبب الأمطار .. التعليم توضح

وزير التربية والتعليم

بيان عاجل من التعليم لتوضيح حقيقة تعطيل الدراسة في المدارس الأربعاء والخميس

حالة الطقس غداً

72 ساعة خطيرة.. هل غدا إجازة بسبب موجة الطقس العنيفة القادمة؟

امطار

بسبب أمطار الأحد .. ترحيل مواعيد امتحانات طلاب القاهرة إلى هذه الأيام

ترشيحاتنا

مغادرة 11 طفلا فلسطينيا إلى قطاع غزة عقب إتمام علاجهم

السفير المصري لدى استراليا يقدم أوراق اعتماده سفيراً غير مقيم لدى جمهورية فيجي

طلعت مصطفى

بشرى للمساهمين.. "طلعت مصطفى" تصرف أرباحًا نقدية في مايو ويوليو 2026

بالصور

جسمك بيتلخبط فجأة.. ماذا يحدث لجسمك عند تقلب الطقس؟

أهالي شبرا يودعون فاطمة كشري في عزاءها مع غياب النجوم.. فيديو

برد ولا حر؟.. مفاجأة في درجات الحرارة خلال 48 ساعة... نصائح التزم بها

الشرقية .. تحرير 64 محضرا ضد أصحاب الأنشطة التجارية المخالفة لمواعيد الغلق

فيديو

عبد الحليم حافظ

في ذكراه.. ماذا قال عبد الحليم حافظ عن محمود الخطيب

لقاء وزير الدفاع

بعد أحداث المنطقة المتسارعة.. وزير الدفاع يجتمع مع مقاتلي الجيشين الثاني والثالث الميدانيين

جنازة فاطمة كشري

لحظة وصول جثمان الفنانة فاطمة كشري أشهر كومبارس في السينما تمهيدًا لتشييعها.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: سماء النزاعات.. حين تبتلع السياسة أجنحة المعارض الدولية في المنطقة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: حكاية نرجس ومأزق النهاية المعروفة

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: إذا سقطت إيران... زلزال سياسي يهز الشرق الأوسط

منى أحمد

منى أحمد تكتب: ماذا بعد

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: ‏لا للملوك

المزيد