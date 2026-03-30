الوادي الجديد تجري القرعة العلنية لتخصيص أراضي «العيون السطحية» بمدينة بلاط

أجرت محافظة الوادي الجديد القرعة العلنية لتحديد المستحقين لقطع أراضي «العيون السطحية» بمدينة بلاط، وذلك وفق إطار تنظيمي مُحكم وتحت إشراف الجهات المختصة؛ بما يكفل تحقيق مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص بين المتقدمين.

تخصيص 160 قطعة للشباب من أبناء مدينة بلاط

وأوضحت محافظة الوادي الجديد في بيان لها، أن القرعة أسفرت عن تخصيص 160 قطعة للشباب من أبناء مدينة بلاط، مع إدراج 239 طلبًا بقائمة الانتظار، على أن يتم استكمال باقي مراحل سحب القرعة بباقي القرى تباعًا وفق الجداول الزمنية المعتمدة، وبما يتسق مع الضوابط والقواعد المنظمة في هذا الشأن.

وأضافت أن القرعة تأتي تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، بتعزيز إتاحة الفرص التنموية وتيسير إجراءات تخصيص الأراضي الزراعية للشباب.