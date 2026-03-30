خط أحمر.. وزير الخارجية الأمريكي يرفض سيادة إيران على مضيق هرمز

قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم "الاثنين" إن الولايات المتحدة لن تقبل بمطلب طهران بالسيادة على مضيق هرمز.

وأكد وزير الخارجية الأمريكي أن الحرب ضد إيران ستنتهي في غضون أسابيع، لا أشهر.

وأضاف روبيو: "أن الاعتراف بسيادة إيران على مضيق هرمز أمر غير مقبول بالنسبة لنا، فهو يُرسي سابقة خطيرة تسمح للدول بالسيطرة على الممرات المائية الدولية".

وتابع: "سيُعاد فتح مضيق هرمز عاجلاً أم آجلاً بعد انتهاء العملية العسكرية في إيران. وإذا اختارت إيران إغلاقه بعد انتهاء العملية، فستواجه عواقب وخيمة".

وفي وقت سابق من الاثنين، امتنع روبيو عن مناقشة هوية الأشخاص الذين تتفاوض معهم الولايات المتحدة في إيران صباح اليوم، لكنه قال إن "انقسامات" قد ظهرت في قيادة البلاد.

وعندما سُئل روبيو في برنامج "صباح الخير يا أمريكا" على قناة ABC News عن التعليق على منشور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي فجر الاثنين، والذي أشار فيه إلى أن الولايات المتحدة تتفاوض مع "نظام جديد وأكثر اعتدالاً"، رفض الإفصاح عن هوية الجهة التي تتفاوض معها الولايات المتحدة لإنهاء الحرب.