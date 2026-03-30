بيراميدز يكتسح ليفلز 9-0 وديا استعدادا لكأس مصر

فاز فريق نادي بيراميدز بتسعة أهداف دون مقابل على نظيره نادي "ليفلز" أحد أندية دوري الدرجة الثالثة. في المباراة الودية التي جمعت بين الفريقين بملعب النادي بالدفاع الجوي استعدادا للمرحلة الحاسمة لبطولتي الدوري وكأس مصر.

انتهى الشوط الأول بتقدم بيراميدز بثلاثية نظيفة جاءت عن طريق ناصر ماهر ومصطفى زيكو (هدفين) قبل أن يضيف ستة أهداف في الشوط الثاني جاءت عن طريق كريم حافظ ومصطفى فتحي ودودو الجباس ويوسف أوباما (هدفين) ومحمد حمدي إبراهيم.

وخاض بيراميدز اللقاء بتشكيل ضم:

حراسة المرمى: محمود جاد

خط الدفاع: كريم حافظ - أحمد سامي - أسامة جلال - محمد الشيبي

خط الوسط: حامد حمدان - إيفرتون داسيلفا - ناصر ماهر - مصطفى زيكو - مصطفى فتحي

حط الهجوم: محمود زلاكة

وفي الشوط الثاني لعب الفريق بتشكيل ضم:

حراسة المرمى: زياد هيثم

خط الدفاع: - محمد حمدي إبراهيم - محمود مرعي - أسامة جلال - زياد شاكر

خط الوسط: كريم حافظ - إيفرتون داسيلفا - أحمد توفيق - يوسف أوباما - مصطفى فتحي

حط الهجوم: دودو الجباس