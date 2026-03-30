البطاقة الأولى.. الأهلي يتأهل إلى نهائي دوري أليانز الممتاز لكرة السلة

تأهل فريق الأهلي إلى الدور النهائي لبطولة دوري أليانز الممتاز لكرة السلة، بعد فوزه على نظيره المصرية للاتصالات بنتيجة 76-72، في المباراة التي جمعت الفريقين منذ قليل على صالة نادي النادي بالعاصمة الإدارية الجديدة، ضمن منافسات الجولة الرابعة من سلسلة الدور نصف النهائي.

شهدت الفترة الأولى انطلاقة قوية للأهلي، حيث أنهاها متقدمًا بنتيجة 29-11، قبل أن يتراجع قليلًا في الفترة الثانية، بفضل صحوة المصرية للاتصالات، لكن ظل متقدمًا بنتيجة 42-32.

وفي الفترة الثالثة، حافظ الأهلي على فارق النقاط، لتصل النتيجة إلى 60-50، قبل أن يواصل تقدمه في الفترة الرابعة، لتنتهي المباراة لصالحه بنتيجة 76-72.

وبهذه النتيجة، حسم الأهلي تأهله إلى الدور النهائي عقب فوزه في المباراة الرابعة، حيث أنهى سلسلة المربع الذهبي أمام المصرية للاتصالات بالتفوق بنتيجة 3-1، علمًا بأن "الاتصالات" تفوق في المباراة الأولى، قبل أن يرد الأهلي بثلاثة انتصارات متتالية.

وينتظر الأهلي في الدور النهائي الفريق الفائز من سلسلة مباريات الاتحاد السكندري والزمالك.

ويشهد الدور نصف النهائي مشاركة فرق الاتحاد السكندري، والأهلي، والزمالك، والمصرية للاتصالات وتقام المنافسات بنظام Best Of 5، حيث يتأهل إلى الدور النهائي الفريق الذي يحقق الفوز في 3 مباريات.

