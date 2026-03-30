دورات تدريبية بالقومي للبحوث لطلاب جامعة بنها في التخصصات النادرة

وقع الدكتور ناصر الجيزاوى رئيس جامعة بنها، والدكتور ممدوح معوض رئيس المركز القومي للبحوث ، بروتوكول تعاون بين الجانبين في المجالات العلمية والبحثية والتدريبية المختلفة.



جاء ذلك بحضور الدكتورة جيهان عبد الهادي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ، والدكتور طه عاشور نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط السابق، والدكتورة أماني عباس عميد كلية الطب البيطري ، والدكتور محمد هيكل عميد كلية العلوم ، والدكتورة زينب فيصل عميدة كلية الهندسة ببنها ، والدكتور السيد خاطر عميد كلية الزراعة ، والدكتورة صحر عبد الرحمن مدير المركز الجامعي للتطوير المهني بالجامعة ، وعدد من عمداء المركز القومى للبحوث.



وأكد الدكتور ناصر الجيزاوي ، أن بروتوكول التعاون يأتي في إطار حرص جامعة بنها في التعاون مع كافة مؤسسات المجتمع المدني لتقديم فرص عمل وتدريبات لطلاب وخريجي جامعة بنها المتميزين ولأعضاء هئية التدريس بهدف خدمة العملية التعليمية و المشاركة فى الأبحاث والأنشطة العلمية والتطبيقية وخاصة في المجالات ذات الأولوية الاستراتيجية للدولة.



وأشار " الجيزاوي " إلى أن مجالات التعاون تتضمن كافة المجالات العلمية والتطبيقية ذات الاهتمام المشترك وتشتمل علي الأبحاث والمشروعات المشتركة بما يتيح الاستفادة من التمويل المحلى والدولي ، وأنشطة نقل التكنولوجيا بين الجامعة والمركز من ناحية والصناعة من ناحية أخرى ، وتبادل الطلاب والعلماء والخبراء ، والإشراف العلمي المشترك والمتبادل على رسائل الماجستير والدكتوراه ، والتعليم والتدريب في المراحل الدراسية والمؤتمرات وورش العمل وتنظيم الندوات والحلقات الدراسية .



من جانبه أعرب الدكتور ممدوح معوض عن سعادته بالتعاون مع جامعة بنها، لافتا إلي لأن مجالات التعاون تتضمن إقامة دورات تدريبية بالمركز لطلاب مرحلة البكالوريوس فى التخصصات النادرة ، واستخدام المكتبة العلمية بالمركز وإتاحة الكتب والدوريات والرسائل العلمية لجميع الطلاب.