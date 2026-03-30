انتقد عجز الجامعة العربية.. تحذير إماراتي صادم: لا مستقبل للتعايش مع إيران

قال خليفة بن شاهين المرر، وزير دولة في وزارة الخارجية الإماراتية، يوم الاثنين إنه أصبح من غير الممكن التعايش مع النظام الإيراني مع استمرار سلوكه ونهجه الحالي تجاه دول المنطقة، مؤكدا أنه لابد لجامعة الدول العربية أن تسلك طريق التضامن التام والكامل، قبل الانزلاق إلى العجز.

وأضاف المرر أنه لا يمكننا القبول بأية لغة مباشرة أو غير مباشرة تغذي السردية الإيرانية، ونحث الأشقاء على تبني موقف موحد وحازم لا يقبل أي أعذار للعدوان الإيراني الغادر.

وأشار الوزير الإماراتي، إلى أنه يجب محاسبة إيران على انتهاكاتها الجسيمة في حق دولنا والقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، لافتا إلى أنه في ضوء الإرهاب الذي تمارسه إيران ضد دولنا، نقف هنا اليوم أمام مفترق طرق.

وأوضح أن الإمارات تقف هنا اليوم أمام مفترق طرق، إما أن تسلك جامعة الدول العربية طريق التضامن التام والكامل والموقف الحازم لمواجهة الإرهاب الإيراني، وإما أن نرى هذه المؤسسة تنزلق في طريق العجز والجمود واللا فعل، وبالتالي تصبح غير ذات صلة أمام التحديات الكبرى.