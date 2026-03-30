شيكو يشوق متابعيه للجزء الخامس من "اللعبة"

شوق الفنان شيكو الجمهور للجزء الخامس من مسلسل «اللعبة»، المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

وشارك شيكو صورة من كواليس التصوير، عبر حسابه الرسمى على فيسبوك، وكتب: «جاهزين يا لعيبة».

والجدير بالذكر أن الجزء الخامس من مسلسل «اللعبة» يشارك فى العمل كل من هشام ماجد، شيكو، مى كساب، ميرنا جميل، أحمد فتحى، محمد ثروت، سامى مغاورى، وعارفة عبد الرسول، ليعد الجمهور بمزيج من الكوميديا والإثارة التى اعتادوا عليها فى الأجزاء السابقة.

ومن المتوقع أن يشهد الجزء الجديد من «اللعبة» تطورات جديدة في الأحداث، إلى جانب مفاجآت عديدة على مستوى الشخصيات، في محاولة للحفاظ على نجاح السلسلة واستمرار تفاعل الجمهور معها، خاصة مع الشعبية الكبيرة التي حظيت بها الأجزاء السابقة.

ويُعد مسلسل «اللعبة» واحدًا من أبرز الأعمال الكوميدية خلال السنوات الأخيرة، حيث نجح في تحقيق نسب مشاهدة مرتفعة، بفضل خفة ظله وطبيعته الترفيهية التي تجمع بين الكوميديا والمواقف اليومية، وهو ما جعله من الأعمال المنتظرة لدى الجمهور في كل موسم جديد.