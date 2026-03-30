أنشيلوتي يؤكد جاهزية فينيسيوس لمواجهة البرازيل وكرواتيا وديا

أكد الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لمنتخب البرازيل، جاهزية فينيسيوس جونيور، مهاجم المنتخب الأول، لمواجهة كرواتيا الودية، المقرر إقامتها الاربعاء المقبل.

وقال أنشيلوتي، خلال المؤتمر الصحفي قبل اللقاء الذي يُقام في أورلاندو: فينيسيوس شعر ببعض الإرهاق وتدرب بشكل منفصل ليوم واحد، لكنه الآن بحالة جيدة، وسيكون جاهزًا للمشاركة.

كان نجم ريال مدريد قد غاب عن تدريبات السبت بعد شعوره بآلام عضلية عقب مواجهة فرنسا، التي خسرها منتخب البرازيل بنتيجة 2-1، قبل أن تؤكد الفحوصات الطبية عدم تعرضه لأي إصابة.

وعاد فينيسيوس للتدريبات الجماعية بشكل طبيعي، ليؤكد جاهزيته الكاملة للمباراة المرتقبة.

وأشاد أنشيلوتي بمستوى اللاعب، مؤكدا أنه من بين الأفضل في العالم حاليا، كما أبدى ثقته في تألقه إلى جانب رافينيا خلال منافسات كأس العالم المقبلة 2026.

كما أعلن المدرب الإيطالي جاهزية المدافع ماركينيوس بعد تعافيه من إصابة طفيفة، ليكون متاحًا للمشاركة بعد غيابه عن مواجهة فرنسا.