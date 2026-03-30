شركة حفر إيطالية: حفر 5 آبار استكشافية للغاز الطبيعي بمصر حتى الربع الأول من 2027

كشف الرئيس التنفيذي لعمليات الموارد الطبيعية لشركة "إيني" الإيطالية جويدو بروسكو، عن عزم الشركة حفر خمسة آبار استكشافية للغاز الطبيعي بمصر حتى الربع الأول من عام 2027 .

وقال بروسكو - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط على هامش مشاركته في مؤتمر ومعرض "إيجيبس 2026" - إن الشركة بصدد حفر ثلاثة آبار استكشافية للغاز الطبيعي خلال العام الحالي 2026 ، فضلا عن حفر بئرين إضافيين أواخر العام الجاري وحتى الربع الأول من العام المقبل 2027 .

وأضاف أن الشركة ملتزمة بمواصلة وتكثيف أنشطتها في مصر خلال الفترة المقبلة، والتوسع في أعمال البحث والاستكشاف إلى جانب دعم جهود زيادة الإنتاج من الحقول الحالية، بما يسهم في تلبية احتياجات السوق المحلية وتعزيز الصادرات .

كان رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ، قد التقى الرئيس التنفيذي لعمليات الموارد الطبيعية لشركة "إيني" الإيطالية، في وقت سابق اليوم، بحضور المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، وذلك على هامش انعقاد مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة "إيجبس 2026" .

وأشار بروسكو إلى أن الشركة تعتزم ضخ استثمارات جديدة في مصر بقيمة 2 مليار دولار خلال العام الجاري 2026.