راندة المنشاوي: الإنجازات الضخمة للإسكان والمرافق تعكس التنمية المستدامة

شاركت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور محمد سليمان، لمناقشة الحساب الختامي لموازنة الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عن العام المالي 2024/2025، مستعرضة الإنجازات والمشروعات التنموية التي تعكس توجه الدولة نحو التنمية المستدامة.

وأكدت المنشاوي حرص الوزارة على التعاون الكامل مع البرلمان من خلال تقديم البيانات والتوضيحات اللازمة، وربط التخطيط المالي بالأهداف الاستراتيجية، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين على مستوى الجمهورية.

موقف تنفيذ مشروعات الإسكان الاجتماعي

واستعرضت الوزيرة موقف تنفيذ مشروعات الإسكان الاجتماعي والقضاء على المناطق غير الآمنة، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية والمرافق، وإنشاء مجتمعات عمرانية متكاملة لتحسين جودة الحياة، مشيرة إلى مضاعفة المعمور المصري منذ 2014 من 7% إلى 14% من خلال تنفيذ مدن الجيل الرابع الذكية والمستدامة، مثل العاصمة الإدارية الجديدة، والعلمين الجديدة، والمنصورة الجديدة، وأسوان الجديدة.

وتطرقت المنشاوي إلى المبادرات الرئاسية، حيث تم الانتهاء من تنفيذ 788 ألف وحدة سكنية ضمن مشروع "سكن كل المصريين"، وجارٍ استكمال 216 ألف وحدة، إلى جانب تنفيذ مبادرة الإسكان الأخضر بـ 54.6 ألف وحدة منخفضة الدخل، ووحدات الإسكان المتوسط الجاري تنفيذها بإجمالي 28 ألف وحدة.

وفي قطاع المياه والصرف الصحي، أشارت الوزيرة إلى ارتفاع نسبة التغطية بمياه الشرب من 95% عام 2014 إلى 99% عام 2025، وتقليص الفاقد من 30.4% إلى 25%، فيما ارتفعت نسبة التغطية بالصرف الصحي من 50% إلى 70%، مع زيادة الطاقة الاستيعابية للمحطات لتحسين مستوى الخدمة.

كما استعرضت جهود الوزارة ضمن مبادرة "حياة كريمة" في 10 محافظات و25 مركزًا، شملت مشروعات مياه وصرف صحي ومبانٍ خدمية وطرق وكباري وشبكات كهرباء، بإجمالي 10,210 مشروعًا في 917 قرية، مؤكدة استمرار الوزارة في دعم أهداف المبادرة باعتبارها حجر الأساس للتنمية الشاملة في مصر.

وختمت الوزيرة بالتأكيد على استمرار التنسيق مع مجلس النواب، مشددة على أن وزارة الإسكان ستظل شريكًا رئيسيًا في تحقيق حق المواطن في سكن لائق وآمن ومستدام، تماشيًا مع أهداف الجمهورية الجديدة وتطلعات المواطنين.