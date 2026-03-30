الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

نقل النواب تناقش طلبات إحاطة.. وقرقر يوجه انتقادات للحكومة بسبب ضعف التمثيل

وحيد قرقر
ماجدة بدوى

ناقشت اجتماع لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم، برئاسة النائب وحيد قرقر رئيس اللجنة، عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب.

وخلال الاجتماع وجه رئيس اللجنة انتقادات لوزارة النقل، بسبب ضعف التمثيل الحكومى، بعدما فوجئ بعدم استعداد ممثلي الهيئة العامة للطرق والكبارى للرد علي طلبات الإحاطة ببيانات دقيقة.

وجاء ذلك خلال مناقشة اللجنة طلب الإحاطة، المقدم من النائب أحمد بدوى رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشأن الحاجة إلى توسعة نفق الحدادين بمركز طوخ بمحافظة القليوبية وذلك للحد من الكثافة المرورية على طريق القاهرة الاسكندرية الزراعي.

حيث استعرض النائب معاناة المواطنين بسبب ضيق ذلك النفق، وهو ما أيدته نائب محافظ القليوبية، معلنة أن النفق يتبع هيئة الطرق والكبارى.

وعندما رد ممثل هيئة الطرق والكبارى بأنه سيتم البدء في التوسعة فور توفير الاعتمادات، قاطعه رئيس اللجنة بأن المسؤول الحكومى الذى يحضر اللجنة البرلمانية لابد أن يذاكر جيدا موضوعات طلب الإحاطة.

ووجه بتحرير خطاب لوزير النقل، لزيادة مستوى التمثيل الحكومى، مؤكدا ان لجنة النقل لن تقبل ذلك.

وقرر إرجاء مناقشة طلب الإحاطة للأسبوع المقبل.

كما ناقشت اللجنة طلب الإحاطة الثاني المقدم من النائب أحمد بدوى، بشأن التكدس المروري الشديد على الطريق الدائري عند نزلة باسوس بمحافظة القليوبية لوجود ميزان النقل الثقيل ومكتب محاجر محافظة القليوبية.

حيث قال بدوى، أن الطريق الدائرى يتوقف في تلك المنطقة بفعل فاعل لساعات.

وبدوره رد مدير مشروعات الطريق الدائرى بالهيئة العامة للطرق والكبارى، أن تلك المنطقة لم يتم توسعتها حتى الآن، وندرس نقل الميزان لمكان آخر تم توسعته بالفعل.

وشدد رئيس اللجنة علي ضرورة الرد علي اللجنة ببيان خلال اسبوع يفيد بالتنسيق مع المرور وتنفيذ النقل خلال اسبوعين.

كما ناقشت اللجنة طلب الإحاطة الثالث، بشأن التأخر في رصف طريق طوخ / شبين القناطر بمحافظة القليوبية.

وأوصت اللجنة،  محافظة القليوبية بإرسال خطاب رسمي يفيد بأن كافة أعمال المرافق سيتم إنهاؤها خلال شهر، على أن يتم إصدار التصريحات اللازمة ويتم موافاة اللجنة بذلك، وقيام الهيئة العامة للطرق والكباري بموافاة اللجنة بخطاب رسمي يفيد إدراج الطريق ضمن خطة الصيانة العاجلة للهيئة العامة للطرق والكباري.

وناقشت اللجنة طلب الإحاطة الرابع بشأن ضيق طريق نفق مزلقان زكى بمحافظة القليوبية في المنطقة المارة بمصرف أجهور ، الأمر الذي يتسبب في حوادث يومية.

 وأوصت اللجنة، بموافاتها بخطاب رسمي من وزارة الموارد المائية والري يفيد الموافقة على تنفيذ المشروع وتوسعة نفق "مزلقان زكي"، وموافاة اللجنة بخطاب رسمي من محافظة القليوبية للإدارة المركزية للموارد المائية والري بالقليوبية، تتضمن حصراً بالأماكن التي تحتاج تدعيم، على أن يتم موافاة اللجنة بصورة ضوئية من ذلك الخطاب.

وفي ختام الاجتماع شدد النائب وحيد قرقر، رئيس اللجنة، ضرورة التزام الحكومة بتوصيات اللجنة، مشيرا إلي أنه سيتم متابعة التنفيذ واتخاذ مواقف حاسمة تجاه أى تراخى في التعامل مع توصيات البرلمان، نظرا لأنها تتعلق بمشكلات وقضايا المواطنين.

وأكد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يبذل جهودا ضخمة لتحسين وتطوير الخدمات ويقوم بعمل طفرة وعلينا دعم تلك الجهود من خلال تذليل كافة العقبات أمام تحسين الخدمات المقدمة للمواطن.

