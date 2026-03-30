الأسواق الأوروبية تغلق على ارتفاع مع تصاعد الحرب في إيران وتراجع الثقة الاقتصادية

أغلقت الأسهم الأوروبية على ارتفاع، اليوم الإثنين، رغم صراع المستثمرين مع تصعيد إضافي في الحرب الإيرانية وظهور مؤشرات جديدة على ضعف الثقة الاقتصادية.

وصعد مؤشر ستوكس 600 الأوروبي الموحد بنسبة 0.8% بعد تعويض خسائره المبكرة، مع تحقيق معظم القطاعات مكاسب — باستثناء قطاعي التكنولوجيا والسفر، وفقا لشبكة "سي إن بي سي" الاقتصادية الأمريكية الناطقة باللغة الإنجليزية.

واختتم مؤشر "فوتسي 100" اليوم على مكاسب بلغت 1.6% بدعم من أسهم التعدين والطاقة، وارتفع مؤشر داكس الألماني بنسبة 0.85%.

وجاء ارتفاع الأسهم الأوروبية رغم بيانات جديدة أظهرت تراجع الثقة الاقتصادية في أعقاب النزاع الإيراني.

وأعلنت المفوضية الأوروبية اليوم أن قراءة مؤشر الثقة الاقتصادية ومؤشر توقعات التوظيف انخفضت في مارس. وفي الوقت نفسه، أظهرت التقديرات الأولي لمؤشر ثقة المستهلك "هبوطًا حادًا" في كل من الاتحاد الأوروبي ومنطقة اليورو.

وتجاوزت البورصات الأوروبية الاتجاه السلبي الذي سجلته الأسواق الآسيوية خلال الليل، بينما كان المتداولون يواكبون آخر تطورات الحرب خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وكانت أسعار النفط مرتفعة في ساعات التداول المبكرة في آسيا، حيث ارتفعت عقود خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 2.58% لتصل إلى 102.19 دولار للبرميل.