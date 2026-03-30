السويسريون يتمسكون بالنقد مع تباطؤ استخدام تطبيقات الدفع

أظهر استطلاع أجراه البنك الوطني السويسري اليوم /الإثنين/ أن استخدام تطبيقات الدفع عبر الهاتف المحمول في سويسرا شهد حالة من الجمود العام الماضي، بينما ظل الدفع النقدي شائعًا كوسيلة لشراء السلع والخدمات بشكل مباشر.

وأعربت غالبية كبيرة من المشاركين في الاستطلاع عن تأييدها لاستمرار استخدام النقد، إذ إن 2% فقط أبدوا رغبتهم في إلغائه، معتبرين أنه غير عملي أو يُستخدم في أنشطة غير قانونية،وفقا لمنصة "إنفستنج" المتخصصة في التحليلات الاقتصادية في نسختها باللغة الإنجليزية.

ووفقًا للدراسة، تم استخدام تطبيقات الدفع عبر الهاتف بنسبة 17% من المعاملات خلال العام الماضي، بانخفاض طفيف عن 18% عن العام السابق.

وظلت بطاقات الخصم الوسيلة الأكثر استخدامًا للدفع، حيث استُخدمت في 37% من عمليات الشراء، تلتها المعاملات النقدية التي شكّلت 30% من المدفوعات المباشرة، وهو نفس المستوى المسجل في عام 2024.

وكان البنك الوطني السويسري قد كشف هذا الشهر عن تصميمات أوراقه النقدية الجديدة، والتي من المقرر طرحها للتداول في ثلاثينيات القرن الحالي.