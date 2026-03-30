محمد رضوان يحتفل بخطوبة ابنته بحضور منير مكرم وجمال يوسف..شاهد

احتفل الفنان محمد رضوان بخطوبة ابنته ريم وسط حضور أسرة العروسين، ووسط حضور عدد من الفنانين المقربين، منهم: الفنان منير مكرم عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية، والفنان جمال يوسف، والفنان محمد عبد السيد.

ووجه الفنان جمال يوسف تهنئة للعروسين ومشاركة صورة من الخطوبة، وعلق قائلاً: " الف مبروك ريم رضوان بنت اخويا وعشرة العمر الفنان محمد رضوان ربنا يفرح قلبك بيهم ياغالى".

وتدور أحداث مسلسل “رأس الأفعى” في إطار تشويقي درامي، حيث يمزج بين القضايا الأمنية والاجتماعية، من خلال سلسلة من الأحداث المتشابكة التي تكشف عن صراعات جديدة وأسرار غامضة. ويعتمد العمل على تصاعد درامي مشوق يجذب المشاهد .



ويُعد «رأس الأفعى» من الأعمال المهمة في موسم رمضان 2026، لما يحمله من توليفة تجمع بين التشويق، والدراما الإنسانية، وطرح قضايا معاصرة في قالب مشوق، إلى جانب مشاركة نخبة من النجوم وصناع الدراما.