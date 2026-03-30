خططت لتنفيذ عمليات إرهابية.. اعتقال خلية تابعة لحزب الله في البحرين

أعلنت وزارة ‏الداخلية البحرينية، يوم الاثنين القبض على 3 أشخاص لقيامهم بتشكيل خلية تنتمي لحزب الله،موضحة أنها تتخابر مع عناصر إرهابية بالخارج.

وأضافت الداخلية البحرينية أن خلية حزب الله سعت للنيل من سيادة الدولة وتعريض أمن وسلامة البلاد للخطر، مشيرة إلى أن المقبوض عليهم أقروا بتلقي تدريبات على السلاح من قبل حزب الله في لبنان.

وقالت الوزارة في بيانها إن المقبوض عليهم أرسلوا صورا ومعلومات عن تداعيات العدوان الإيراني الآثم وجمعوا الأموال تحت ستار العمل الخيري وتحويلها لحزب الله، وجمعوا الأموال تمهيدا لتنفيذ أعمال إرهابية في البحرين.