موجز اخبار الوادي الجديد| استكمال مبادرة مكافحة آفة سوسة النخيل الحمراء.. وإجراء القرعة العلنية لتخصيص أراضي «العيون السطحية»

شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات علي مدار اليوم كان من اهمها:

بإجمالي ٤٧ الف ٦٨٥ نخلة.. محافظ الوادي الجديد: استكمال أعمال مبادرة المحافظة لمكافحة آفة سوسة النخيل الحمراء

في إطار جهود المحافظة الحثيثة لمكافحة آفة سوسة النخيل الحمراء، صرّحت السيدة حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، أن إجمالي النخيل الذي تم علاجه كليًّا من الآفة بلغ ٤٧ الف ٦٨٥ نخلة على مستوى المحافظة خلال الفترة من يناير ٢٠٢٤ وحتى ديسمبر ٢٠٢٥، فضلًا عن انخفاض نسبة الإصابة إلى أكثر من ٥٠% في القطاعات التي مر عليها عام كامل، وذلك ضمن أعمال المبادرة التي أطلقتها المحافظة لمكافحة الآفة حفاظًا على محصولها الاستراتيجي من التمور.

وأوضحت أن أعمال المبادرة شملت أربع مراحل بإجمالي ٤٠ قطاع موزعة على مستوى مراكز المحافظة الخمسة، من خلال تطبيق أفضل الطرق الحديثة للكشف المبكر وعلاج السوسة، فضلًا عن رفع الوعي لدى المزارعين بمظاهر الإصابة وكيفية الكشف عنها وتطبيق الممارسات الزراعية السليمة التي من شأنها الحد من الإصابة، وأضافت أنه تم تدريب ما يربو عن ٤٠ متدرب لاستخدام أجهزة الفحص الحديثة، مُشيرةً لتقديم كافة أوجه الدعم لاستكمال أعمال المبادرة وتوسيع نطاق تطبيقها؛ بما يضمن الحفاظ على المحصول الاستراتيجي الأول للمحافظة وحماية ثروتها المُطّردة من النخيل.

إجراء القرعة العلنية لتخصيص أراضي «العيون السطحية» بمدينة بلاط

تنفيذًا لتوجيهات السيدة الدكتورة حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، بتعزيز إتاحة الفرص التنموية وتيسير إجراءات تخصيص الأراضي الزراعية للشباب ؛

أجرت الوحدة المحلية لمركز بلاط، القرعة العلنية لتحديد المستحقين لقطع أراضي «العيون السطحية» بمدينة بلاط، وذلك وفق إطار تنظيمي مُحكم وتحت إشراف الجهات المختصة؛ بما يكفل تحقيق مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص بين المتقدمين.

وأسفرت إجراءات القرعة عن تخصيص عدد (160) قطعة للشباب من أبناء مدينة بلاط، مع إدراج (239) طلبًا بقائمة الانتظار، على أن يتم استكمال باقي مراحل سحب القرعة بباقي القرى تباعًا وفق الجداول الزمنية المعتمدة، وبما يتسق مع الضوابط والقواعد المنظمة في هذا الشأن.

مصرع شخص وإصابة آخر في انقلاب سيارة نقل بالوادي الجديد



لقي شخص مصرعه، فيما أصيب آخر بجروح متفرقة، إثر وقوع حادث مروري اليوم الإثنين، بمركز باريس التابع لمحافظة الوادي الجديد.

تفاصيل الحادث

وانتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف فورا إلى موقع البلاغ لتقديم الدعم اللازم ونقل الضحايا لمستشفى الخارجة التخصصي.

تلقى اللواء وليد منصور، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول جثة ومصاب نتيجة وقوع حادث مروري إلى مستشفى الخارجة التخصصي.

وبالانتقال والفحص، تبين انقلاب سيارة "ربع نقل" أثناء سيرها على طريق "باريس – الأقصر"، وتحديدًا في المنطقة الواقعة ما بين الكيلو 55 والكيلو 110 من الطريق، مما أدى إلى وقوع الوفاة والإصابة.

أسفر الحادث عن مصرع محمود عبد المحسن عبد الحافظ، البالغ من العمر 43 عامًا، والمقيم بحي المشارع بمدينة الخارجة التابعة لمحافظة الوادي الجديد.

كما جرى تسجيل إصابة الشاب إبراهيم سيد صابر، 21 عامًا، المقيم بمحافظة قنا، والذي كان مرافقًا للمتوفى في السيارة.