برلماني: الضربات الاستباقية تبرهن على قدرة الدولة في تحصين الأمن القومي من المخاطر الإرهابية

أشاد النائب النائب سامي نصر الله عضو مجلس النواب. بالنجاح الكبير الذي حققته وزارة الداخلية في إحباط مخطط إرهابي خطير كان يهدد أمن واستقرار البلاد، مؤكدًا أن هذه الضربة الاستباقية هي نتيجة للتخطيط الدقيق والتعاون المستمر بين مختلف الأجهزة الأمنية.

وقال نصر الله في تصريح صحفي له اليوم. إن نجاح الأجهزة الأمنية في استباق الخطر ووقف المخططات الإرهابية قبل تنفيذها يعكس قوة الدولة المصرية في مواجهة التحديات، وقدرتها على تأمين مقدرات الوطن والحفاظ على استقراره. وأضاف أن تلك العمليات الأمنية الاستباقية تؤكد قدرة الدولة على مواكبة التهديدات المستمرة وتحقيق الأمن الداخلي بأعلى درجات الكفاءة.

وأوضح عضو مجلس النواب. أن هذه الإجراءات تأتي ضمن استراتيجية الدولة الشاملة في مكافحة الإرهاب، والتي تعتمد على تقنيات متقدمة في رصد العناصر المتطرفة وتحليل المعلومات لتوجيه الضربات الاستباقية في الوقت المناسب.

ولفت سامي نصر الله. إلى أن هذه العمليات تسهم بشكل كبير في الحفاظ على حالة الأمن التي يعيشها الشعب المصري، وتطمئن المواطنين بأن الدولة قادرة على الحفاظ على سلامتهم.

وشدد نائب الشرقيه. على ضرورة دعم المواطنين لجهود الدولة في محاربة الإرهاب من خلال المشاركة الفعالة في الحفاظ على الأمن المجتمعي، وحثهم على الوقوف صفًا واحدًا مع الأجهزة الأمنية في مواجهة أي محاولات لزعزعة الاستقرار.

ووجه النائب سامي نصر الله. تحية لرجال وزارة الداخلية على ما يبذلونه من تضحيات وجهود حثيثة لحماية الوطن، مؤكدًا أن هذه النجاحات تترجم عزيمة الدولة المصرية في قطع الطريق على أي تهديدات تستهدف أمنها القومي.