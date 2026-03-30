برلماني: الضربات الأمنية المتلاحقة ضد "حسم الاخوانية" تعكس قوة الدولة المصرية في مواجهة الإرهاب

أعرب النائب مدحت الكمار عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، عن تقديره للجهود التي تبذلها وزارة الداخلية في التصدي للعناصر الإرهابية وضبط عدد من المنتمين لحركة “حسم” الإخوانية، مؤكدًا أن هذه التحركات تعكس كفاءة الأجهزة الأمنية وقدرتها على التعامل مع أي محاولات تستهدف زعزعة استقرار الدولة.

وأوضح، الكمار في تصريح صحفي له اليوم. أن ما حققته وزارة الداخلية من نجاحات متتالية في توجيه ضربات استباقية للعناصر المتطرفة يؤكد أن الدولة المصرية تمتلك رؤية واضحة واستراتيجية متكاملة لمكافحة الإرهاب، ترتكز على العمل الميداني المحترف واليقظة المستمرة.

وأضاف عضو مجلس النواب أن، هذه الجهود تعزز من حالة الاستقرار التي تشهدها البلاد، وتؤكد أن مؤسسات الدولة تعمل بتناغم كامل لحماية أمن المواطنين والحفاظ على مقدرات الوطن، مشيرًا إلى أن نجاح الدولة في هذا الملف لم يأتِ من فراغ، بل نتيجة تخطيط دقيق وتضحيات كبيرة.

واختتم النائب مدحت الكمار حديثه أن، استمرار تلك النجاحات يعكس إرادة سياسية قوية ودعمًا شعبيًا راسخًا في مواجهة الإرهاب، لافتًا إلى أهمية تكاتف جميع الجهود من أجل تعزيز الوعي المجتمعي ومواجهة الفكر المتطرف، باعتبار ذلك جزءًا أساسيًا من معركة الدولة ضد الإرهاب.