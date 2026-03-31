1.1 مليار دولار صادرات قطاع الصناعات الهندسية خلال شهري يناير وفبراير

شريف الصياد
ولاء عبد الكريم

كشف المجلس التصديري للصناعات الهندسية عن أداء استثنائي حققته الصادرات الهندسية المصرية خلال شهر فبراير 2026، محققة أعلى قيمة شهرية في تاريخ القطاع بأكمله، في دلالة واضحة على الارتفاع الملموس في التنافسية العالمية للصناعة المصرية رغم التحديات العالمية الحالية

وأفاد المجلس في التقرير الشهري، بأن قيمة الصادرات ارتفعت بنسبة 37.6% لتصل إلى نحو 709.7 مليون دولار خلال فبراير 2026، مقارنة بـ515.8 مليون دولار في فبراير 2025، مما يمثل قفزة نوعية غير مسبوقة في أداء هذا القطاع الحيوي.

وعلى الصعيد التراكمي، سجلت الصادرات الهندسية نمو بنسبة 15.1% خلال الشهرين الأولين من عام 2026، لتبلغ 1.187 مليار دولار، مقابل حوالي مليار دولار في الفترة المماثلة من العام السابق.


وأرجع المجلس التصديري للصناعات الهندسية، هذا النجاح اللافت إلى التفوق الملحوظ في عدد من القطاعات الرئيسية، إذ حقق قطاع المعادن نمو بنسبة 77%، ثم مكونات السيارات بنسبة 43%، بالإضافة إلى الصناعات الكهربائية والإلكترونية التي حققت نموا بنسبة 20.8%.

أما على مستوى الأسواق الدولية، فقد شهدت الصادرات الهندسية انتشار  في أوروبا من خلال أسواق محورية مثل المجر وتركيا وألمانيا وإيطاليا وهولندا وفرنسا ورومانيا، إلى جانب سلوفاكيا والتشيك وسلوفينيا.

وكشف المجلس التصديري للصناعات الهندسية، نمو الصادرات في الأسواق العربية وعلى رأسها ليبيا والسودان والمغرب ولبنان وسوريا، بجانب أسواق آسيوية بارزة مثل قطر والبحرين، وأسواق أفريقية واعدة شملت كينيا وجنوب أفريقيا وكوت ديفوار وتنزانيا ونيجيريا وموريشيوس وزيمبابوي وأفريقيا الوسطى.

وامتد هذا النمو ليشمل أسواق أخرى مهمة مثل الولايات المتحدة الأمريكية والأرجنتين، الأمر الذي يبرز تنوع القاعدة التصديرية واتساع رقعة تواجد المنتجات الهندسية المصرية عالميا، وفق المهندس شريف الصياد رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية.


و أكد رئيس المجلس، أن هذا الأداء القوي يعكس التقدم الكبير الذي يشهده القطاع، مشيراً إلى أن الطفرة في فبراير هي ثمرة جهود الشركات المصرية في رفع جودة المنتجات وزيادة القيمة المضافة والتنافسية الكبيرة كما أنها زيادة تأتي في توقيت دقيق جدا نتيجة الظروف الراهنة في المنطقة.

وأضاف أن المجلس يواصل العمل على فتح أسواق جديدة وتعزيز الحضور في الأسواق الحالية، خاصة في أفريقيا وأوروبا، مع التركيز على القطاعات ذات الإمكانيات العالية مثل مكونات السيارات والصناعات الكهربائية، ليسهم ذلك في تحقيق أهداف الدولة الرامية إلى زيادة الصادرات الصناعية.

وأوضح المهندس شريف الصياد، أن الفترة المقبلة ستشهد تكثيف برامج المجلس، وتوسيع نطاق البعثات التجارية، حيث سيتم إطلاق بعثة في تونس يوم 6 أبريل 2026 ومعرض في هولندا يوم 18 مايو هذا العام، وكذلك إطلاق بعثة إلي البرازيل والأرجنتين ودول أمريكا اللاتينية من الاتفاقيات التجارية، بما يضمن استمرارية النمو وتحقيق معدلات تصديرية أعلى خلال عام 2026.

