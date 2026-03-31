محافظ الغربية يشدد الرقابة التموينية ويعلن ضبط 45 كجم دواجن ولحوم غير مدون عليها بيانات بطنطا

تابع اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ الغربية، جهود مديرية التموين والتجارة الداخلية في تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق، تنفيذًا لتوجيهاته بإحكام الرقابة التموينية والتصدي لمخالفات الغش التجاري، وذلك تحت إشراف المهندس ناصر العفيفي وكيل وزارة التموين بالغربية.

حملات تموينية

وأسفرت الحملات، التي نُفذت ببندر طنطا ومركز بسيون، عن ضبط 45 كجم من الدواجن واللحوم غير مدون عليها بيانات ومشتبه في صلاحيتها، إلى جانب تحرير محاضر لعدد من الجزارين لقيامهم بالذبح خارج المجازر الحكومية.

كما أسفرت الحملات بمركز بسيون عن ضبط طن ردة مجهولة المصدر داخل مصنع أعلاف، وضبط 1.5 طن دهانات حوائط بدون بيانات داخل أحد المصانع، بالإضافة إلى ضبط طن خامات بلاستيك داخل منشأة غير مرخصة.

ردع مخالفين

وشملت الحملات تحرير 17 محضرًا لعدم الإعلان عن الأسعار، إلى جانب محاضر أخرى لعدم حمل شهادات صحية، بالمخالفة للاشتراطات والقوانين المنظمة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، والتحفظ على المضبوطات، تمهيدًا للعرض على النيابة العامة.

وأكد محافظ الغربية استمرار الحملات التموينية بشكل يومي ومكثف، للتصدي لأي سلع مجهولة المصدر أو غير صالحة للاستهلاك، مع اتخاذ إجراءات حاسمة لضبط الأسواق وحماية المواطنين.