أمواج لا تمهل.. تسونامي محتمل يضع سواحل المتوسط على خط الخطر| ماذا سيحدث ؟

في الوقت الذي يُنظر فيه إلى البحر الأبيض المتوسط بوصفه بحرا هادئا وآمنا نسبيا، تحذر دراسات حديثة من خطر تسونامي قد يضرب الشواطئ خلال دقائق، من دون إنذار كاف، مهددا مدنا ساحلية مكتظة بالسكان والسياح.

تعتمد هذه التحذيرات على مراجعات تاريخية دقيقة ونماذج محاكاة متقدمة، أظهرت أن السواحل الجنوبية لفرنسا، خاصة منطقة الريفييرا الفرنسية، شهدت بالفعل موجات تسونامي في الماضي، مع احتمالية تكرارها مستقبلاً.

التسونامي في المتوسط خطر غيرمعترف به بما يكفي

ينشأ التسونامي نتيجة اضطرابات مفاجئة في قاع البحر، سواء بسبب الزلازل أو الانهيارات الأرضية تحت الماء أو النشاط البركاني وفي المياه العميقة قد تمر الأمواج من دون ملاحظة، لكنها تتحول قرب السواحل إلى كتل مائية هائلة ترتفع بسرعة، مسببة فيضانات مفاجئة وتيارات عنيفة تهدد الموانئ والمباني والطرق.

السجلات التاريخية تشير إلى نحو 20 حادثة تسونامي على طول الريفييرا الفرنسية منذ القرن السادس عشر، مع موجات تجاوز ارتفاعها في بعض الأحيان مترين.

ووفق تقرير صادر عام 2022 عن منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، فإن احتمال وقوع تسونامي بارتفاع متر واحد على الأقل في المتوسط خلال الثلاثين عاما المقبلة يصل إلى 100%.

شواهد من التاريخ

عندما ضربت الأمواج السواحل الفرنسية

عقب الزلزال الذي ضرب الساحل الجزائري، لوحظ انخفاض مفاجئ في منسوب المياه داخل ثمانية مراسي على الريفييرا الفرنسية بين 50 سم و1.5 متر، مع دوامات قوية ألحقت أضرارا بالقوارب، وظهرت التأثيرات بعد نحو 75 دقيقة.

تسونامي نيس (1979)

نجم عن انهيار أرضي تحت الماء أثناء أعمال إنشاء ميناء جديد قرب مطار نيس، وأسفر عن وفاة ثمانية أشخاص وأضرار واسعة في مدن أنتيب وكان ونيس.

تسونامي بحر ليغوريا (1887)

بعد زلزال بقوة 6.5–6.8 درجات، انحسر البحر فجأة لمسافة ملحوظة قبل أن تعقبه موجة بارتفاع يقارب مترين غمرت الشواطئ.

دقائق فاصلة تحديات الإخلاء وسرعة الاستجابة

تكمن خطورة تسونامي المتوسط في سرعة وصوله ففي الحالات المحلية الناتجة عن انهيارات أرضية أو زلازل قريبة من الساحل، قد تصل الأمواج خلال أقل من عشر دقائق أما في حال وقوع الزلزال قبالة سواحل شمال أفريقيا، فقد تصل الموجات إلى السواحل الفرنسية في أقل من 90 دقيقة.

هذه الفترات الزمنية القصيرة تجعل من الإخلاء السريع والتصرف الفوري مسألة حياة أو موت.

نظام الإنذار الفرنسي سباق مع الزمن

منذ عام 2012، تعتمد فرنسا على مركز الإنذار الوطني للتسونامي CENALT، الذي يعمل بالتنسيق مع اليونسكو لرصد الزلازل القادرة على توليد تسونامي، وإرسال التحذيرات خلال أقل من 15 دقيقة إلى الجهات المعنية وتُنقل التنبيهات إلى السكان عبر منصة FR-Alert.

لكن هذه الأنظمة لا تكون فعالة دائمًا في حالات التسونامي المحلي أو الانهيارات الأرضية تحت الماء، ما يجعل الوعي المجتمعي بعلامات الخطر مثل الشعور بالزلزال أو الانسحاب المفاجئ للمياه أمرًا حاسما.

نيس وكوت دازور المناطق الأكثر عرضة للخطر

تُعد منطقة نيس وساحل كوت دازور من أكثر المناطق تعرضا للخطر، حيث حددت مناطق الإخلاء في الأراضي التي يقل ارتفاعها عن 5 أمتار وعلى مسافة أقل من 200 متر من البحر، وتمتد إلى 500 متر عند مصبات الأنهار.

ويمتد نطاق الخطر على طول 1700 كيلومتر من الساحل، ويشمل 187 مدينة، وأكثر من 164 ألف مقيم، إضافة إلى مئات الآلاف من الزوار خلال موسم الصيف.

خطة إخلاء علمية خوارزميات تنقذ الأرواح

عمل مختبر الجغرافيا وتخطيط الأراضي في جامعة مونبلييه على تطوير خرائط ومسارات إخلاء ذكية، تراعي الانحدارات والعقبات ونقاط الازدحام وسرعات الحركة، مع تحديد نحو 100 موقع آمن خارج نطاق الأمواج.

وقد صممت هذه المسارات باستخدام خوارزميات تضمن توجيه السكان بأسرع وقت ممكن إلى نقاط اللجوء.

ثقافة الاستعداد خط الدفاع الأول

في إطار برنامج Tsunami Ready التابع لليونسكو، تنظم تدريبات إخلاء دورية، وتثبيت لافتات تحذيرية، وتُتاح منصات معلومات تفاعلية توضح مناطق الخطر ومسارات النجاة.

وقد حصلت مدن عدة على شهادة الجاهزية، مع اقتراب نيس من الانضمام إلى القائمة.

الاستعداد المبكر الفارق بين النجاة والكوارث

يشدد العلماء على أن تسونامي المتوسط ليس سيناريو خياليا، بل احتمال واقعي قد يتحقق في أي وقت.

وفي ظل قصر زمن الاستجابة، يبقى الوعي المجتمعي، والتخطيط المسبق، ومعرفة مسارات الإخلاء، الركائز الأساسية التي قد تُحدث الفارق الحاسم بين الحياة والموت.