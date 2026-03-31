القبض على مدير شركة إنتاج فنى بدون ترخيص بالقاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المدير المسئول عن شركة للإنتاج الفنى "بدون ترخيص" بالقاهرة.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة قسم شرطة 6 أكتوبر ثان) بإنشاء وإدارة شركة للإنتاج الفنى "بدون ترخيص" كائنة بدائرة قسم شرطة النزهة بالقاهرة مستخدماً أجهزة حاسب آلى تعمل كوحدات مونتاج محمل عليها تصاميم إعلانات مُعدة للطباعة بدون تصريح أو تفويض من الجهات المختصة بالمخالفة لقانون حماية حقوق الملكية الفكرية.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف مقر الشركة المُشار إليها ، وضبط المدير المسئول ، وبحوزته (وحدة مونتاج كاملة التجهيز محمل عليها تصاميم إعلانات مُعدة للطباعة بدون الحصول على تفويض من الجهات المختصة بالمخالفة لقانون حماية حقوق الملكية الفكرية 3 هارد ديسك) ، وبمواجهته أقر بإرتكابه المخالفات المشار إليها بقصد تحقيق الربح المادى.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك إستمراراً لمكافحة جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية.