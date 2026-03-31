محافظ جنوب سيناء يلتقي مشايخ وعواقل بدو أبورديس ويؤكد: تلبية مطالب الأهالي على قمة الأولويات

التقى اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ جنوب سيناء بعدد من مشايخ وعواقل وشباب بدو مدينة أبورديس، وذلك بمبنى مجلس المدينة، بحضور الدكتورة إيناس سمير نائب المحافظ، والعميد عماد فاروق رئيس المدينة، وعدد من القيادات التنفيذية.

وأعرب المحافظ عن سعادته بهذا اللقاء، ناقلًا تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية مؤكدًا أن هذه اللقاءات تهدف للاستماع إلى مطالب وشكاوى ومقترحات المواطنين، وأن جميع الأجهزة التنفيذية في خدمتهم، في إطار تحقيق أهداف الدولة للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأشار إلى أن تلبية احتياجات المواطنين تأتي على رأس أولويات المحافظة، لافتًا إلى وجود انفراجة مرتقبة في ملفات التصالح والتقنين، إلى جانب العمل على إنهاء بعض الأحكام السابقة، من خلال إثبات جدية المواطنين في إجراءات التقنين وتقديم ما يفيد حسن النية، بالتعاون مع الجهات ووفقًا للقانون.

وفتح المحافظ باب الحوار مع الحضور، حيث تم حصر المطالب وتبويبها، مع إصدار توجيهات فورية بدراستها والعمل على حلها وفقًا للإمكانات المتاحة، وبما يضمن الحفاظ على حق الدولة وتطبيق القانون.