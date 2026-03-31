استعدادًا لافتتاحه.. محافظ جنوب سيناء يتفقد مبنى التأمينات الجديد بأبو رديس

تفقد اللواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء، مبنى مكتب التأمينات الجديد بمدينة أبو رديس، في مستهل زيارته للمدينة، تمهيدًا لافتتاحه خلال الفترة القريبة المقبلة.

ورافق المحافظ، خلال الجولة، الدكتورة إيناس سمير، نائب المحافظ، والعميد عماد فاروق، رئيس مدينة أبو رديس، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة؛ حيث يُمثل المكتب إضافة جديدة لمنظومة الخدمات المقدمة للمواطنين داخل المدينة.

وتفقد المحافظ ، أقسام المبنى المختلفة، واستمع إلى شرح تفصيلي حول الخدمات التي يقدمها المكتب للمؤمن عليهم، وأصحاب المعاشات، وكافة العملاء من أهالي أبو رديس، بما يسهم في تيسير حصولهم على الخدمات التأمينية بسهولة ويسر.

ووجّه المحافظ ، بضرورة تقديم خدمة متميزة للمواطنين، والارتقاء بمستوى الأداء داخل المكتب، بما يتواكب مع توجهات الدولة نحو تحقيق التنمية .

، ويسهم في تنفيذ رؤية مصر 2030.