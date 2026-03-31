الجامعة العربية: قانون إعدام الأسرى يمثل جريمة حرب مكتملة الأركان

أدان قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بـ جامعة الدول العربية بأشد العبارات إقرار الكنيست الإسرائيلي قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، واصفا إياه بالتشريع العنصري الهمجي الذي يمثل جريمة حرب مكتملة الأركان وإعلانا صريحا للحرب المفتوحة على الشعب الفلسطيني ووجوده.

كما طالبت الجامعة العربية المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن بضرورة التحرك الفوري والحازم لإلغاء هذا القانون الباطل ومحاسبة قادة الاحتلال أمام المحكمة الجنائية الدولية وتوفير حماية دولية عاجلة للأسرى الفلسطينيين في ظل هذا التصعيد الخطير.

وحذر البيان من أن محاولة تنفيذ هذا القانون الذي يفرض عقوبة الإعدام شنقا دون حق الاستئناف ستؤدي إلى انفجار الأوضاع وفتح أبواب جهنم في المنطقة برمتها مشددا على أن هذه الممارسات تعكس الوجه الحقيقي للاحتلال، الذي بات يعمل كعصابة إجرامية منظمة تغرق في وحل الإرهاب وتشرع للإعدامات الجماعية بحق المقاومين والمطالبين بحريتهم.

واختتمت الجامعة بيانها بالتأكيد على أن دماء الشهداء وتضحيات الأسرى ستظل الوقود المحرك للثورة الفلسطينية حتى نيل الاستقلال الكامل وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف.