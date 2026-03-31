رئيس جامعة الوادي الجديد يكرم الأم المثالية على مستوى الجامعة لعام 2026

كرمت جامعة الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء 31 مارس 2026، السيدة ماجدة عبد الحليم محمد، من كلية العلوم، لاختيارها "الأم المثالية على مستوى الجامعة لعام 2026"، في إطار حرص الجامعة على تكريم النماذج المشرفة التي تمثل قدوة في العطاء والتفاني داخل المجتمع الجامعي وخارجه.

وأكد الأستاذ الدكتور عبدالعزيز طنطاوي، رئيس الجامعة، أن هذا التكريم يأتي تقديرًا للجهود الكبيرة التي تبذلها الأم في تربية أبنائها ومساهمتها الفاعلة في دعم الأسرة والمجتمع، مشيرًا إلى أن الأم المثالية تقدم نموذجًا يحتذى به في الصبر والمثابرة والتوازن بين المسؤوليات الأسرية والالتزامات الحياتية المختلفة.

و أشاد رئيس الجامعة بما قدمته ماجدة من أمثلة مشرقة للعطاء والتفاني، مؤكدًا أن الجامعة تسعى من خلال هذه المبادرة إلى نشر ثقافة التقدير والاحترام لدور الأم في المجتمع، باعتبارها حجر الزاوية في تنشئة الأجيال وصناعة مستقبل الوطن.

وأضاف رئيس الجامعة أن اختيار الأم المثالية ليس مجرد تكريم رمزي، بل رسالة تعكس إيمان الجامعة بأهمية الدور الذي تقوم به المرأة داخل الأسرة والمجتمع، مشيرًا إلى أن مثل هذه المبادرات تعزز القيم الإنسانية والأخلاقية بين الطلاب وأعضاء الهيئة التدريسية، وتشجعهم على التحلي بالصبر والاجتهاد والعطاء في حياتهم اليومية.

ومن جانبها أعربت ماجدة عبد الحليم عن بالغ شكرها وامتنانها لهذه المبادرة، مؤكدة أن التكريم يمثل حافزًا لها لمواصلة تقديم الأفضل في حياتها الأسرية والمجتمعية، متمنية أن يكون نموذجها مصدر إلهام للأمهات الأخريات داخل الجامعة وخارجها.

واختتم رئيس الجامعة الحفل بتوجيه التهاني للأم المثالية، متمنيًا لها دوام الصحة والسعادة، مؤكدًا أن هذا التكريم يعكس التزام جامعة الوادي الجديد بدعم القيم الأسرية والاجتماعية، وتقدير كل جهد يسهم في بناء مجتمع واعاً ومسؤول قادر على مواجهة تحديات المستقبل