رئاسة مركز الخارجة: تنفيذ أعمال إزالة التعديات على أراضي الدولة بقرية فلسطين

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد عن تنفيذ ضربة استباقية للتعديات على أراضى الدولة، ​وذلك في إطار الحفاظ على حق الشعب.

ونجحت اللجنة المشكلة من الوحدة المحلية لقرى فلسطين، برئاسة المهندس وائل زمزمي، وعضوية سكرتير القرية ومسئولي حماية أملاك الدولة وصندوق الأراضي، في رصد وإيقاف حالة تعدٍ صارخة.



تم رصد تعدٍ على أرض الدولة بمساحة 5 أفدنة بمنطقة شرق قرية الكويت، و تم تحرير جنحة تعدٍ فورية تمهيداً للعرض على رئيس المركز لاتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة.

وأكد رئيس مركز ومدينة الخارجة استمرار هذه الحملات والمتابعات الميدانية لضمان الانضباط التام والارتقاء بجودة الحياة في جميع ربوع المركز وقراه.

وفى قرية جناح، تم دعم القطاع الزراعي وتنمية القرية ​تحت إشراف المهندس محمد عثمان، رئيس قرى جناح، وواصلت الوحدة المحلية تنفيذ خطة الدولة لدعم الأمن الغذائي من خلال متابعة أعمال حصاد محصول القمح الاستراتيجي بمشروعات صندوق تنمية القرية والمرور على أراضي أملاك الدولة والمشروعات الاستثمارية لمراجعة نسب التنفيذ وتراخيص الآبار، وضمان الالتزام بالجداول الزمنية، وتحفيز المستثمرين للتوسع في زراعة الخضراوات لزيادة المعروض وتحقيق توازن الأسعار للمواطنين.