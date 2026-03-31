مصر و5 دول تستحوذ على 70% من إيرادات القطاع المصرفي في إفريقيا

حققت البنوك الإفريقية إيردات قياسية اقتربت من 100 مليار دولار لأول مرة، مع تحقيق أرباح تفوق بكثير المتوسط العالمي، وفق تقرير صادر عن شركة الاستشارات العالمية ماكينزي، مما يبرز الأهمية الاقتصادية المتنامية للقطاع وتركيزه في عدد محدود من الأسواق.



وأشار التقرير إلى أن عائدات القطاع المصرفي عبر القارة السمراء بلغت نحو 99 مليار دولار في 2024، وتُقدر بارتفاعها إلى 107 مليارات دولار في 2025.



ولفت التقرير الصادر اليوم تظل عائدات البنوك مركزة بشكل كبير في 5 دول ، حيث تستحوذ كل من مصر، كينيا، المغرب، نيجيريا وجنوب إفريقيا على نحو 70% من إجمالي العائدات.



ويعكس الأداء القوي فترة أربع سنوات من الظروف المواتية، مدفوعة بأسعار فائدة مرتفعة، إعادة تسعير القروض، وأرباح من أنشطة الصرف والتداول، رغم استمرار مواجهة البنوك لتقلبات العملة والظروف الاقتصادية الكلية غير المتوازنة.



وعلى أساس العملة الثابتة، نما القطاع المصرفي بنحو 17% سنويا بين 2020 و 2024 ، أسرع بكثير من المتوسط العالمي، فيما كان النمو بالدولار الأمريكي أكثر اعتدالا بنحو 5.2% سنويا، نتيجة تقلبات أسعار الصرف في عدة أسواق .



يضيف التقرير ، يستند التوسع إلى زيادة الشمول المالي، والتبني السريع للخدمات المصرفية الرقمية، والطلب من السكان الشباب والمتزايد التحضر، إذ نما عدد سكان القارة بأكثر من 2% سنويا بين 2020 و 2025، فيما توسعت الفئة العاملة بنحو 3% سنويا.



وتابع، لا يزال الإقراض يمثل أكبر مصدر للعائدات، ومن المتوقع أن يصل إلى نحو 52 مليار دولار بطول 2030 ، بينما يتوقع أن تكون الشركات المغيرة والمتوسطة الأسرع نموا من بين شرائح العملاء واضافت كويورو ستحدد مرحلة المنافسة المقبلة بمدى قدرة البنوك على تطوير خدمات رقمية وبناء مصادر عائدات تتجاوز الإقراض التقليدي.