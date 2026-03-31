قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نادٍ أوروبي يدخل في مفاوضات عاجلة لضم محمد صلاح .. هل تتم الصفقة؟
تولّانا يا رب | انهيار زوجة ميدو بمنشور مؤثر بسبب أزمة نجلها
هنا معرفكش واعرف حدودك .. انفعال أحمد موسى على الهواء لسبب صادم
أحمد موسى : حرب إيران مشكلة تضرب العالم .. وأسعار المحروقات مولعة
شريف رمزي : ندعم قرارات الدولة .. ونرجو تبديل حفلات السينما الصباحية بالمسائية | خاص
مصر وإسبانيا .. الدقيقة 30 والتعادل السلبي مستمر
اعترافات قيادي الإخوان علي عبد الونيس تُحدث صدمة بعد توقيفه خارج مصر
البسوا الكمامة .. المصل واللقاح توجه تحذيرًا عاجلًا للمواطنين بسبب التغيرات الجوية
أحمد موسى يحذر من صفحات كاذبة منسوبة له : عارف مين اللي عملها
قرار عاجل من محافظ القاهرة بشأن حريق مصنع ملابس سراي القبة
نتنياهو : إسرائيل تحولت إلى قوة إقليمية وعالمية بفضل تحالفاتها الجديدة
موعد مباراة الزمالك القادمة في الكونفدرالية والقنوات الناقلة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مصر و5 دول تستحوذ على 70% من إيرادات القطاع المصرفي في إفريقيا

علم مصر
علم مصر
أ ش أ

حققت البنوك الإفريقية إيردات قياسية اقتربت من 100 مليار دولار لأول مرة، مع تحقيق أرباح تفوق بكثير المتوسط العالمي، وفق تقرير صادر عن شركة الاستشارات العالمية ماكينزي، مما يبرز الأهمية الاقتصادية المتنامية للقطاع وتركيزه في عدد محدود من الأسواق.


وأشار التقرير إلى أن عائدات القطاع المصرفي عبر القارة السمراء بلغت نحو 99 مليار دولار في 2024، وتُقدر بارتفاعها إلى 107 مليارات دولار في 2025.


ولفت التقرير الصادر اليوم تظل عائدات البنوك مركزة بشكل كبير في 5 دول ، حيث تستحوذ كل من مصر، كينيا، المغرب، نيجيريا وجنوب إفريقيا على نحو 70% من إجمالي العائدات.


ويعكس الأداء القوي فترة أربع سنوات من الظروف المواتية، مدفوعة بأسعار فائدة مرتفعة، إعادة تسعير القروض، وأرباح من أنشطة الصرف والتداول، رغم استمرار مواجهة البنوك لتقلبات العملة والظروف الاقتصادية الكلية غير المتوازنة.


وعلى أساس العملة الثابتة، نما القطاع المصرفي بنحو 17% سنويا بين 2020 و 2024 ، أسرع بكثير من المتوسط العالمي، فيما كان النمو بالدولار الأمريكي أكثر اعتدالا بنحو 5.2% سنويا، نتيجة تقلبات أسعار الصرف في عدة أسواق .


يضيف التقرير ، يستند التوسع إلى زيادة الشمول المالي، والتبني السريع للخدمات المصرفية الرقمية، والطلب من السكان الشباب والمتزايد التحضر، إذ نما عدد سكان القارة بأكثر من 2% سنويا بين 2020 و 2025، فيما توسعت الفئة العاملة بنحو 3% سنويا.


وتابع، لا يزال الإقراض يمثل أكبر مصدر للعائدات، ومن المتوقع أن يصل إلى نحو 52 مليار دولار بطول 2030 ، بينما يتوقع أن تكون الشركات المغيرة والمتوسطة الأسرع نموا من بين شرائح العملاء واضافت كويورو ستحدد مرحلة المنافسة المقبلة بمدى قدرة البنوك على تطوير خدمات رقمية وبناء مصادر عائدات تتجاوز الإقراض التقليدي.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترشيحاتنا

نصائح هامة للوقاية من نزلات البرد مع تغير الطقس
نصائح هامة للوقاية من نزلات البرد مع تغير الطقس
نصائح هامة للوقاية من نزلات البرد مع تغير الطقس

أطعمة لتنمية ذكاء الأطفال قبل الامتحانات
أطعمة لتنمية ذكاء الأطفال قبل الامتحانات
أطعمة لتنمية ذكاء الأطفال قبل الامتحانات

طريقة عمل سيخ شاورما الفراخ في الفرن
طريقة عمل سيخ شاورما الفراخ في الفرن
طريقة عمل سيخ شاورما الفراخ في الفرن

أفضل طرق علاج البرد بسرعة وتخفيف الأعراض
أفضل طرق علاج البرد بسرعة وتخفيف الأعراض
أفضل طرق علاج البرد بسرعة وتخفيف الأعراض

فيديو

ﻣﻘﺎﻻﺕ

