المانيا تدين الهجمات الأخيرة علي قوات اليونيفيل في لبنان

أدانت وزارة الخارجية الألمانية بأشد العبارات الهجمات الأخيرة التي استهدفت قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل)، والتي أسفرت عن استشهاد ثلاثة من جنود حفظ السلام التابعين للكتيبة الإندونيسية، معربة عن خالص تعازيها لعائلات الضحايا وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.

شددت الخارجية الألمانية - في بيان نشرته اليوم على منصة "إكس" - على أن قوات حفظ السلام الدولية محمية بموجب القانون الدولي الإنساني ولا يجوز اعتبارها هدفاً عسكرياً بأي حال من الأحوال.

وطالب البيان جميع أطراف النزاع بالوفاء بالتزاماتهم وضمان سلامة وأمن عناصر "اليونيفيل" في جميع الأوقات.

ودعت برلين في بيانها إلى ضرورة العودة الفورية لقرار وقف إطلاق النار، والالتزام الكامل بتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701، كسبيل وحيد لضمان الاستقرار وصون سيادة الأراضي اللبنانية وحماية القوات الدولية العاملة في المنطقة.

