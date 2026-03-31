الحكومة الإيطالية : العلاقات مع الولايات المتحدة متينة وقائمة على التعاون الكامل

أعلن مكتب رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني أن العلاقات مع الولايات المتحدة متينة، وقائمة على التعاون الكامل، مؤكدا عدم وجود "أي توترات مع الشركاء الدوليين".

وذكر مكتب ميلوني، اليوم الثلاثاء، أنه "لا توجد قضايا حرجة أو توترات مع الشركاء الدوليين"، وذلك في بيان صدر ردا على "التقارير الصحفية حول استخدام القواعد العسكرية"، بحسب وكالة أنباء /أنسا/ الإيطالية.

وأضاف البيان: "العلاقات مع الولايات المتحدة، على وجه الخصوص، متينة وقائمة على التعاون الكامل والولاء".

من جانبه، قال وزير الدفاع الإيطالي، جويدو كروسيتو، إنه أكد فقط ضرورة احترام الاتفاقيات الدولية، وذلك على خلفية تقارير تفيد برفضه السماح لقاذفات أمريكية بالهبوط في قاعدة سيجونيلا الجوية في صقلية قبل أيام.

وشدد على أن هذا لا يعني وجود توتر مع الولايات المتحدة، أو أن الولايات المتحدة ممنوعة من استخدام قواعدها في إيطاليا.

وكتب كروسيتو في منشور على منصة /إكس/: "يحاول البعض الترويج لفكرة أن إيطاليا قررت تعليق استخدام القواعد للأصول الأمريكية. هذا محض افتراء، فالقواعد لا تزال فعالة وقيد الاستخدام، ولم يطرأ أي تغيير".

وأشار إلى أن "الحكومة الإيطالية تواصل التزامها التام، كما دأبت عليه جميع الحكومات السابقة، بالتعهدات التي قطعتها في البرلمان، وبالنهج الذي أكده المجلس الأعلى للدفاع، استمرارا لنهج جميع المجالس السابقة على مر العقود".

وأضاف كروسيتو: "يقتصر دور الوزير على ضمان احترام هذه الاتفاقيات. لا يوجد خيار ثالث. أخيرا، أود التشديد على عدم وجود أي فتور أو توتر مع الولايات المتحدة، لأنهم على دراية تامة بالقواعد التي تحكم وجودهم في إيطاليا منذ عام 1954، تماما كما نحن".

كانت صحيفة "كورييري ديلا سيرا" الإيطالية قد أفادت بأن إيطاليا رفضت السماح لعدد من الطائرات الأمريكية بالهبوط في قاعدة "سيجونيلا" الجوية بجزيرة صقلية الواقعة في البحر المتوسط، بغرض تنفيذ عمليات متعلقة بالحرب الدائرة ضد إيران.

وبحسب الصحيفة، رفض وزير الدفاع الإيطالي مؤخرا منح الجيش الأمريكي تصريحا باستخدام مطار "سيجونيلا" العسكري كنقطة لانطلاق الرحلات الجوية المتجهة إلى الشرق الأوسط.