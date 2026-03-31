حاملة طائرات أمريكية أخرى يتوقع توجهها إلى الشرق الأوسط

وفقًا لمسؤولين أمريكيين، من المقرر أن تغادر مجموعة حاملة الطائرات "يو إس إس جورج إتش دبليو بوش" مدينة نورفولك بولاية فرجينيا اليوم الثلاثاء متجهةً إلى منطقة الشرق الأوسط، بحسب قناة (سكاي نيوز).

وأضاف مسؤولان لم تكشف القناة عن أسمهما إنه من المرجح أن تتبادل الحاملة موقعها مع حاملة طائرات أخرى موجودة بالفعل في الشرق الأوسط الآن.

وتُشارك كل من حاملتي الطائرات "يو إس إس أبراهام لينكولن" و"يو إس إس جيرالد آر فورد" في عملية "إبيك فيوري"، الإسم المعلن للعملية العسكرية ضد إيران، إلا أن "فورد" موجودة حاليًا في كرواتيا لإجراء إصلاحات بعد