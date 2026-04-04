اليوم.. محاكمة 63 متهما في خلية الهيكل الإداري للإخوان

تستكمل الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، اليوم السبت 4 أبريل 2026، محاكمة 63 متهما، فى القضية رقم 14488 لسنة 2024، جنايات التجمع، والمعرفة بـ"خلية الهيكل الإدارى للإخوان".

كشفت تحقيقات النيابة العامة أنه فى غضون الفترة من عام 2021، وحتى 4 ديسمبر 2024، المتهمون الأول وحتى الخامس عشر تولوا قيادة جماعة إرهابية بالهيكل الإدارى للإخوان، الغرض منها الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وآمنة للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى.



وأضافت التحقيقات أن المتهمين من السادس عشر وحتى الأخير انضموا إلى الجماعة موضوع الاتهام مع علمهم بأغراضها.