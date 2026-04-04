قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

ورشة عمل عن الذكاء الاصطناعي للباحثين بجامعة عين شمس .. غدا

جامعة عين شمس
حسام الفقي

ينظم قطاع الدراسات العليا والبحوث بجامعة عين شمس ورشة عمل متخصصة بعنوان
"الذكاء الاصطناعي للباحثين: سياسات الذكاء الاصطناعي الخاصة ب LeapSpace وElsevier"،
AI for Researchers: LeapSpace and Elsevier AI Policies.

تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس و الدكتورة أماني أسامة كامل، نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون الدراسات العليا والبحوث،  وذلك غدا الأحد 5 أبريل ، في تمام الساعة ١٠ صباحًا ، بقاعة المؤتمرات الكبرى بكلية الصيدلة.

يحاضر بالورشة المهندس خالد شعلان -مدير عملاء الشراكات الأكاديمية والحكومية في الشرق الأوسط وأفريقيا _السيفير

وتهدف الورشة إلى التعريف بأحدث تطبيقات وتقنيات الذكاء الاصطناعي في دعم الباحثين وتعزيز كفاءة البحث العلمي، حيث تتناول عددًا من الموضوعات الهامة من بينها: الذكاء الاصطناعي المسؤول للباحثين والتحديات المرتبطة به ، دور الذكاء الاصطناعي في Scopus لتسريع الاكتشاف العلمي ، منصة LeapSpace والبيانات الأساسية وآلية عملها وكيفية إعداد تقارير معمقة باستخدام خاصية البحث المتقدم في LeapSpace ، بالإضافة إلى فرص التعاون والتمويل البحثي عبر المنصة ، ومناقشة مستقبل منصة LeapSpace وتطوراتها المتوقعة ،  بالإضافة إلى الاعتبارات الأخلاقية المتعلقة باستخدام الذكاء الاصطناعي في البحث العلمي والنشر الأكاديمي.

كذلك التوسع بمناقشة موضوعات إضافية تتعلق بالنشر العلمي، مثل: تصنيفات مجلات Scopus، وآليات اختيار المجلات المناسبة للنشر، ونماذج النشر المختلفة، بالإضافة إلى سياسات الإعفاء من رسوم النشر في Elsevier.

جامعة عين شمس قطاع الدراسات العليا والبحوث الدراسات العليا والبحوث الذكاء الاصطناعي للباحثين كلية الصيدلة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار كروت الشحن والإنترنت في مصر

طقس متقلب غدًا.. الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية تستمر 5 ساعات

الحكومة تعلن صرف زيادة المرتبات والمعاشات رسميًا بدءًا من هذا الموعد.. هتقبض كام؟

هل يجوز زواج المطلقة سرًا بدون ولي؟.. أمين الفتوى يجيب

رسميا .. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم

هل سيتم غلق تطبيق ماسنجر ؟.. تفاصيل القرار

انخفاض جديد.. أسعار الذهب في مصر ختام اليوم

موعد زيادة المعاشات 2026.. تعرف على الفئات المستفيدة وجدول الصرف

ترشيحاتنا

استدراج مُحكم وسرقة بالإكراه.. بلوجر شهير يقع ضحية فتاة غامضة في سوهاج

العثور على جثة متحللة لمسن في الدقهلية

وزير البترول ومحافظ الدقهلية يؤديان صلاة الجنازة على ضحية شظايا صاروخ بالإمارات

بالصور

السيطرة على حريق فيقاعة أفراح بالزقازيق دون إصابات.. صور

حريق

فيديو

حكم تحريك صور الميت بالذكاء الاصطناعي.. الإفتاء تحذر من هذا الأمر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح تكتب: ٤٠ مليار جنيه؟!!

د. عصام محمد عبد القادر: الوهم العاطفي

مجدي أبو زيد يكتب: يوم اليتيم.. رسالة للعطاء والرحمة

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أعظم يتيم في التاريخ.. رحلة النبي محمد ﷺ من الفقد إلى الرحمة

د. نجلاء شمس تكتب: امتداد للرحمة الإنسانية

المزيد