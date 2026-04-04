ورشة عمل عن الذكاء الاصطناعي للباحثين بجامعة عين شمس .. غدا

ينظم قطاع الدراسات العليا والبحوث بجامعة عين شمس ورشة عمل متخصصة بعنوان

"الذكاء الاصطناعي للباحثين: سياسات الذكاء الاصطناعي الخاصة ب LeapSpace وElsevier"،

AI for Researchers: LeapSpace and Elsevier AI Policies.

تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس و الدكتورة أماني أسامة كامل، نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون الدراسات العليا والبحوث، وذلك غدا الأحد 5 أبريل ، في تمام الساعة ١٠ صباحًا ، بقاعة المؤتمرات الكبرى بكلية الصيدلة.

يحاضر بالورشة المهندس خالد شعلان -مدير عملاء الشراكات الأكاديمية والحكومية في الشرق الأوسط وأفريقيا _السيفير

وتهدف الورشة إلى التعريف بأحدث تطبيقات وتقنيات الذكاء الاصطناعي في دعم الباحثين وتعزيز كفاءة البحث العلمي، حيث تتناول عددًا من الموضوعات الهامة من بينها: الذكاء الاصطناعي المسؤول للباحثين والتحديات المرتبطة به ، دور الذكاء الاصطناعي في Scopus لتسريع الاكتشاف العلمي ، منصة LeapSpace والبيانات الأساسية وآلية عملها وكيفية إعداد تقارير معمقة باستخدام خاصية البحث المتقدم في LeapSpace ، بالإضافة إلى فرص التعاون والتمويل البحثي عبر المنصة ، ومناقشة مستقبل منصة LeapSpace وتطوراتها المتوقعة ، بالإضافة إلى الاعتبارات الأخلاقية المتعلقة باستخدام الذكاء الاصطناعي في البحث العلمي والنشر الأكاديمي.

كذلك التوسع بمناقشة موضوعات إضافية تتعلق بالنشر العلمي، مثل: تصنيفات مجلات Scopus، وآليات اختيار المجلات المناسبة للنشر، ونماذج النشر المختلفة، بالإضافة إلى سياسات الإعفاء من رسوم النشر في Elsevier.