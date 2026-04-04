التربية الحديثة في مواجهة الأساليب القديمة .. خبيرة : القدوة والحوار بديل الخوف داخل الأسرة

أكدت الدكتورة نادية جمال، استشاري العلاقات الأسرية، أن أساليب التربية التقليدية التي كانت تعتمد على الخوف والطاعة الصارمة لم تعد مناسبة للجيل الحالي، مشددة على ضرورة تبني نهج أكثر وعيًا يقوم على الحوار وتقديم القدوة الإيجابية داخل المنزل.

بناء شخصية الأبناء

وأوضحت، خلال لقائها في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة "الحدث اليوم"، أن بناء شخصية الأبناء لا يتحقق بالإجبار أو الترهيب، بل من خلال إشراكهم في تجارب الحياة اليومية، والاستماع لآرائهم، ومناقشتهم بأسلوب هادف يساعدهم على اتخاذ قرارات واعية وتحمل المسؤولية.

وأضافت أن فرض الطاعة بالقوة لم يعد وسيلة فعالة لتنشئة أطفال يتمتعون بالاستقلالية، مؤكدة أن الاحترام المتبادل والحوار البنّاء يسهمان في تنمية شخصية متوازنة، ويعززان استقرار الأسرة.

الآباء والأمهات داخل البيت

وشددت على أن القدوة العملية التي يقدمها الآباء والأمهات داخل البيت تفوق في تأثيرها أي قواعد أو أوامر، لافتة إلى أن غرس القيم من خلال الممارسة والتجربة يترك أثرًا إيجابيًا طويل الأمد في تكوين جيل قوي، واعٍ، وقادر على مواجهة تحديات الحياة.