برلماني: مركز الحبوب والطاقة في مصر يفتح آفاق اقتصادية جديدة

أكد النائب إبراهيم نظير، عضو مجلس النواب، أن المقترح الخاص بإنشاء مركز إقليمي للحبوب والطاقة في مصر يمثل فرصة مهمة لتعزيز مكانة الدولة كمحور رئيسي في تجارة السلع الاستراتيجية، خاصة في ظل التحديات العالمية التي يشهدها قطاع الغذاء والطاقة.

وأوضح نظير في تصريحات خاصة أن هذا المشروع يحمل أبعاد اقتصادية كبيرة، حيث يمكن أن يسهم في تأمين احتياجات مصر من الحبوب بشكل أكثر استقرارًا، إلى جانب دعم قدرتها على إعادة تصدير هذه السلع إلى الأسواق الأفريقية والعربية، مستفيدة من موقعها الجغرافي المتميز.

وأشار إلى أن مصر تمتلك بنية تحتية قوية في مجال التخزين والنقل، بما يشمل الصوامع الحديثة والموانئ وشبكات النقل، وهو ما يجعلها مؤهلة لتكون مركزًا لوجستيًا متكاملًا لتداول الحبوب والطاقة.

وأضاف عضو مجلس النواب أن إنشاء هذا المركز سيسهم أيضًا في جذب استثمارات جديدة، سواء في مجال التخزين أو الصناعات المرتبطة مثل الطحن والتعبئة، مما يخلق فرص عمل ويدعم الاقتصاد الوطني.